MU sẵn sàng nổ 'bom tấn' 100 triệu bảng

  • Thứ bảy, 3/1/2026 19:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

MU được cho là không ngồi yên chờ đợi khi bất ngờ thăm dò khả năng chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba của Brighton ngay trong tháng 1.

MU bắt đầu thăm dò khả năng chiêu mộ Baleba.

Baleba nằm trong danh sách ưu tiên của MU ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, nhưng "Quỷ đỏ" rút lui do Brighton kiên quyết giữ mức định giá hơn 100 triệu bảng cho tiền vệ 22 tuổi. Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford chưa từ bỏ mục tiêu này.

Theo Sky Sports, MU liên tục trao đổi nội bộ về Baleba và bắt đầu tìm hiểu các điều kiện cho một thương vụ vào tháng 1. CLB chủ sân Old Trafford sẵn sàng đưa ra lời đề nghị nếu nếu xuất hiện tín hiệu cho thấy Brighton chấp nhận đàm phán.

HLV Amorim tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự giàu thể lực, đủ khả năng làm trụ cột ở trung tuyến. Baleba được đánh giá cao nhờ nền tảng thể chất, khả năng tranh chấp và tiềm năng phát triển lớn. Tuy nhiên, HLV Fabian Hurzeler từng thừa nhận những tin đồn chuyển nhượng phần nào gây áp lực tâm lý cho cầu thủ trẻ này.

Mùa giải năm nay, Baleba ra sân 19 lần cho Brighton, trong đó có 16 trận đá chính, nhưng chỉ hai lần thi đấu trọn vẹn 90 phút. Dù vậy, bản thân cầu thủ khẳng định anh vẫn tập trung hoàn toàn cho Brighton và chấp nhận áp lực như một phần trong quá trình trưởng thành. Baleba hiện còn hợp đồng với "Chim mòng biển" đến năm 2029.

Nguồn tin cho biết, một thỏa thuận trong tháng 1 không dễ xảy ra bởi Brighton muốn giữ Baleba ít nhất đến mùa hè. Về dài hạn, MU xác định năm 2026 là thời điểm phải bổ sung ít nhất một tiền vệ trung tâm chất lượng. Ngoài Baleba, những Adam Wharton, Elliot Anderson hay Joao Gomes cũng nằm trong tầm ngắm.

MU xuất hiện trong câu chuyện sa thải Maresca

Sự ra đi của Enzo Maresca không chỉ là câu chuyện chuyên môn của Chelsea, mà còn phơi bày cách những luồng thông tin hậu trường có thể làm rung chuyển cả một dự án.

10 giờ trước

Một năm để Amorim thay đổi MU

Từ vị trí thứ 14 đầy xấu hổ đầu năm 2025 đến cuộc đua Champions League đầu năm 2026, MU đang trải qua hành trình hồi sinh rõ nét nhất kể từ thời hậu Sir Alex.

10 giờ trước

Tương lai Mainoo, Zirkzee được định đoạt

HLV Ruben Amorim vừa đưa ra tuyên bố dứt khoát về kế hoạch nhân sự của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

15 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

