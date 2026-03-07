Giấc mơ 'ăn 4' còn nguyên với Arsenal

Arsenal phải chờ khoảnh khắc tỏa sáng của Eberechi Eze ở phút 66 để đánh bại Mansfield 2-1 ở vòng 5 FA Cup tối 7/3.

Arsenal chật vật tiến vào tứ kết FA Cup.

Arsenal giành chiến thắng trước Mansfield Town trong trận đấu diễn ra căng thẳng với nhiều tình huống đáng chú ý. Bàn thắng của Eberechi Eze ở hiệp hai trở thành bước ngoặt giúp đội bóng của HLV Mikel Arteta đi tiếp.

Arsenal nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội ngay từ những phút đầu. Max Dowman có cú sút sớm ở phút 4 nhưng không thể đánh bại thủ môn Liam Roberts. Leandro Trossard và Gabriel Jesus cũng lần lượt thử vận may song các pha dứt điểm đều thiếu chính xác.

Sức ép của Arsenal cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 41. Noni Madueke nhận đường chuyền của Gabriel Martinelli trong vòng cấm trước khi tung cú sút mạnh vào góc cao bên phải khung thành. Bàn thắng giúp Arsenal dẫn 1-0 trước khi hiệp một khép lại.

Sau giờ nghỉ, trận đấu bất ngờ trở nên sôi động. Phút 50, Mansfield tận dụng sai lầm của hàng thủ Arsenal để gỡ hòa. Will Evans có mặt đúng lúc và dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1.

Bị gỡ hòa, Arsenal tăng tốc và liên tục gây sức ép. Bukayo Saka, Gabriel Jesus và Riccardo Calafiori đều có những cơ hội đáng chú ý, nhưng thủ môn Liam Roberts vẫn chơi tập trung để giữ lại hy vọng cho Mansfield.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 66. Từ đường chuyền chính xác của Christian Norgaard, Eberechi Eze kiểm soát bóng ngoài vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc vào góc cao khung thành. Thủ môn Mansfield không có cơ hội cản phá và Arsenal tái lập lợi thế dẫn 2-1.

Những phút cuối trận chứng kiến Mansfield nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành. Trận đấu khép lại sau 6 phút bù giờ với chiến thắng sát sao dành cho Arsenal.

Dù gặp nhiều khó khăn trước đối thủ chơi kiên cường, đội bóng thành London vẫn biết cách tận dụng khoảnh khắc để giành vé vào tứ kết FA Cup. Thầy trò HLV Arteta tiếp tục mơ về cú "ăn 4" mùa này.