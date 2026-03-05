Arsenal không cần đẹp để tiến tới ngôi vương

Chiến thắng 1-0 trước Brighton ở vòng 29 có thể không đẹp mắt, nhưng nó cho thấy Arsenal sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết để tiến gần hơn tới chức vô địch Premier League.

Highlights Brighton 0-1 Arsenal Rạng sáng 5/3, Arsenal đánh bại Brighton bằng tỷ số tối thiểu ở vòng 29 Premier League.

Trận đấu tại Amex không phải màn trình diễn khiến người xem phải đứng dậy vỗ tay. Nhịp độ chậm, cơ hội ít và tranh cãi xuất hiện nhiều hơn những pha bóng đáng nhớ.

Tuy nhiên, với Arsenal, điều quan trọng nhất là ba điểm. Và ở thời điểm cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn quyết định, chiến thắng đương nhiên được ưu tiên hơn tất cả.

Arsenal có một trận đấu thực dụng và toan tính,

Chiến thắng tối thiểu, hiệu quả tối đa

Bukayo Saka ghi bàn duy nhất của trận đấu ngay phút thứ 9. Cú sút của tiền đạo người Anh chạm nhẹ vào Carlos Baleba khiến quỹ đạo bóng đổi hướng. Thủ môn Bart Verbruggen không kịp phản xạ và Brighton phải trả giá. Đó cũng là tình huống hiếm hoi Arsenal tấn công sắc nét trong cả trận.

Sau bàn thắng sớm, Arsenal chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Họ kiểm soát bóng, kéo dài các tình huống cố định và không vội vàng triển khai tấn công. Lối chơi đó khiến Brighton bức xúc. Khán giả chủ nhà liên tục la ó mỗi khi Arsenal chậm đưa bóng trở lại cuộc chơi.

Căng thẳng bắt đầu từ trước khi bóng lăn. HLV Fabian Hurzeler của Brighton từng phàn nàn rằng Arsenal mất quá nhiều thời gian trong các pha phạt góc. Ông cho rằng khi dẫn trước, đội bóng của Mikel Arteta đôi khi cần tới hơn một phút mới thực hiện quả phạt góc. Theo Hurzeler, điều này làm giảm thời gian bóng thực sự lăn trên sân.

Những lời chỉ trích đó lập tức tạo bầu không khí căng thẳng tại Amex. Trong hiệp một, Hurzeler nhiều lần phản ứng với trọng tài thứ tư. Ông cũng có màn lời qua tiếng lại với Arteta bên đường biên. Hình ảnh Arteta chỉ tay về phía đối thủ cho thấy mức độ căng thẳng của cuộc đối đầu này.

Không chỉ ban huấn luyện, các cầu thủ Arsenal cũng góp phần đổ thêm dầu vào lửa. Hậu vệ Piero Hincapie ra dấu "im lặng" về phía Hurzeler khi chuẩn bị thực hiện một pha ném biên. Những "mồi lửa" nhỏ như vậy cũng đủ thổi bùng sự căng thẳng vốn đã cháy âm ỉ suốt cả trận.

Trong bối cảnh đó, Arsenal vẫn giữ được sự kiểm soát. Brighton cố gắng gia tăng áp lực sau giờ nghỉ khi Yankuba Minteh được tung vào sân. Đội chủ nhà có nhiều pha lên bóng hơn, rồi cuối cùng hàng thủ Arsenal vẫn đứng vững.

CĐV Arsenal tin rằng đội nhà sẽ vô địch Premier League mùa này.

Không cần phải làm hài lòng ai

Arteta từng thừa nhận đội bóng của ông cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu trong hiệp hai. Trước Brighton, Arsenal phần nào đã làm được điều đó. Khoảng 20 phút cuối được họ kiểm soát khá chắc chắn, không cho đối thủ có quá nhiều khoảng trống.

Sau trận, Hurzeler tiếp tục công kích cách chơi của Arsenal. Ông nói có nhiều cách để giành chiến thắng và khẳng định bản thân không muốn chiến thắng bằng việc kéo dài thời gian. Theo HLV người Đức, bóng đá nên mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả, những người đã bỏ tiền đến sân.

Những lời chỉ trích này không phải mới. Arsenal mùa này thường bị gọi là “Set-piece FC” vì phụ thuộc nhiều vào các tình huống cố định. Giờ đây, họ lại bị nhắc tới với câu chuyện câu giờ. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Arteta, điều quan trọng nhất vẫn là kết quả.

Thực tế, chiến thắng tại Amex trở nên ý nghĩa hơn khi Manchester City bất ngờ bị Nottingham Forest cầm hòa. Kết quả đó giúp Arsenal nới rộng khoảng cách lên 7 điểm với đại kình địch. Một trận đấu được đối thủ cho là không hay bỗng trở thành bước ngoặt trong cuộc đua vô địch.

Các cổ động viên Arsenal hiểu rõ điều đó. Khi rời sân, họ hát vang: "Giờ thì các bạn sẽ tin chúng tôi, chúng tôi sẽ vô địch giải đấu".

Premier League luôn là cuộc đua khắc nghiệt. Trong hành trình đó, hiếm đội nào có thể chơi đẹp mắt suốt cả mùa giải, và những trận thắng xấu xí đôi khi lại là nền tảng cho chức vô địch.

Arsenal có thể không làm hài lòng tất cả. Nhưng nếu họ nâng cúp vào cuối mùa, rất ít người còn nhớ tới một buổi tối nhạt nhòa tại Brighton.Trong bóng đá đỉnh cao, chiến thắng luôn là điều được nhớ lâu nhất.

