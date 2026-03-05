Arsenal sáng cửa vô địch Premier League

Rạng sáng 5/3, Arsenal đánh bại Brighton 1-0 ở vòng 29 Premier League.

Arsenal tiến gần chức vô địch Premier League.

Arsenal rời sân Amex với trọn vẹn ba điểm sau chiến thắng tối thiểu trước Brighton. Đây không phải trận đấu thuyết phục của thầy trò HLV Mikel Arteta, nhưng ở giai đoạn quyết định của mùa giải, điều quan trọng nhất vẫn là kết quả.

Brighton thậm chí mới là đội suýt mở tỷ số. Những phút đầu trận, thủ môn David Raya có đường chuyền bất cẩn khiến anh rời xa khung thành tới gần 18 m. Carlos Baleba nhanh chân tung cú lốp kỹ thuật. Bóng bay qua đầu Raya và hướng thẳng vào lưới, nhưng Gabriel kịp lùi về đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi.

Tình huống cứu thua đó nhanh chóng trở thành bước ngoặt.

Phút thứ 9, Bukayo Saka nhận bóng bên cánh phải rồi bó vào trung lộ trước khi dứt điểm từ rìa vòng cấm. Cú sút không quá mạnh nhưng thủ môn Bart Verbruggen xử lý lúng túng. Bóng đi xuyên qua tay rồi qua cả hai chân của anh trước khi lăn vào lưới.

Bàn thắng sớm giúp Arsenal chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Đội khách không cần dâng cao quá nhiều, thay vào đó giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.

Trong khi đó, Brighton kiểm soát bóng khá nhiều nhưng thiếu sắc bén ở khu vực cuối sân.

Arsenal rộng cửa vô địch Premier League.

Cuối hiệp một, đội chủ nhà cho rằng họ đáng được hưởng phạt đền khi Gabriel Martinelli va chạm với Mats Wieffer trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Chris Kavanagh không thổi còi. Quyết định này khiến HLV Fabian Hurzeler tỏ ra không hài lòng khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Sau giờ nghỉ, Brighton tăng tốc rõ rệt. Phút 52, Georginio Rutter tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm buộc Raya phải đẩy bóng ra ngoài. Đó là một trong số ít tình huống đội chủ nhà thực sự gây khó khăn cho hàng thủ Arsenal.

Khoảng hơn một giờ thi đấu, Brighton tiếp tục có cơ hội đáng chú ý. Từ quả tạt của cầu thủ vào sân thay người Yankuba Minteh, Mats Wieffer băng vào đánh đầu trong tư thế khá thoải mái. Tuy nhiên, bóng lại đi thẳng vào vị trí của Raya.

Arsenal cũng có cơ hội kết liễu trận đấu. Phút 75, Leandro Trossard – cựu cầu thủ Brighton – thoát xuống trong vòng cấm. Dù vậy, cú dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành.

Đó là chi tiết phản ánh khá rõ trận đấu của Arsenal. Họ không quá sắc bén, cũng không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Nhưng đội bóng của Arteta vẫn kiểm soát được thế trận và bảo vệ lợi thế mong manh.

Quan trọng hơn, chiến thắng này đến đúng thời điểm Manchester City bất ngờ bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2. Khoảng cách ở ngôi đầu vì thế được nới rộng.

Arsenal có thể chưa chơi thứ bóng đá rực rỡ như giai đoạn đầu mùa, nhưng họ đang cho thấy phẩm chất của một đội đua vô địch: biết cách giành chiến thắng ngay cả khi không đạt phong độ cao nhất.

Với Brighton, thất bại này khiến mùa giải của họ tiếp tục trôi về khu vực giữa bảng xếp hạng. Đội bóng của Hurzeler kiểm soát bóng nhiều, chơi đầy nỗ lực, nhưng thiếu đi sự sắc bén cần thiết để thay đổi kết cục trận đấu.

