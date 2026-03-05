Cú chỉ tay gây dậy sóng của Mikel Arteta

Những tranh cãi quanh cách Arsenal thực hiện tình huống cố định khiến đường biên sân Amex của Brighton rạng sáng 5/3 nóng lên trong hiệp một.

Tranh cãi nảy lửa của Arteta và Hurzeler ngoài đường biên.

Arsenal mở tỷ số chỉ sau 9 phút trong chuyến làm khách trước Brighton khi cú sút của Bukayo Saka đổi hướng nhẹ sau khi chạm Carlos Baleba, khiến Bart Verbruggen không thể cản phá.

Tuy nhiên, thay vì thế trận bùng nổ, hiệp một lại diễn ra rời rạc, ít cơ hội rõ ràng và nhiều quãng ngắt nhịp.

Sự căng thẳng không chỉ đến từ các pha bóng trong sân. Fabian Hurzeler cùng các cổ động viên chủ nhà tỏ ra khó chịu với điều họ cho là cách Arsenal kéo dài thời gian trong các tình huống ném biên và phạt góc, đặc biệt khi đang dẫn bàn.

Một khoảnh khắc được máy quay ghi lại cho thấy Hurzeler chạy nhặt bóng để đưa nhanh cho cầu thủ Arsenal, nhưng khi quay lại không thấy ai nhận bóng và tỏ rõ sự bực bội.

Ngay sau phút 25, Mikel Arteta được bắt gặp chỉ tay về phía Hurzeler trong một tình huống lời qua tiếng lại bên đường biên. Hình ảnh này lập tức gây chú ý, phản ánh sự căng thẳng giữa hai HLV.

Trước trận, Hurzeler công khai đề cập vấn đề này. Ông thừa nhận Arsenal là "đội xuất sắc thế giới ở các pha bóng chết", nhưng cho rằng họ mất quá nhiều thời gian để thực hiện phạt góc khi đang dẫn trước.

HLV người Đức kêu gọi ban tổ chức đưa ra quy định rõ ràng hơn về thời gian cho phép ở các tình huống cố định, nhấn mạnh người hâm mộ xứng đáng được chứng kiến thời gian bóng lăn thực tế nhiều hơn.

Số liệu từ Opta Joe cho thấy Arsenal có tổng thời gian trì hoãn trước các quả phạt góc nhiều nhất Premier League mùa này, hơn 2 giờ cộng dồn, trung bình 4 phút 18 giây mỗi trận.

Arsenal được gọi vui là "Set-piece FC" mùa này vì hiệu quả từ bóng chết. Nhưng tại Amex, những pha bóng ấy không chỉ mang ý nghĩa chiến thuật mà còn châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến ngoài đường biên.

