Nỗi ám ảnh của cầu thủ Arsenal

Hậu vệ Riccardo Calafiori thừa nhận thực trạng tắc đường ở London khiến anh cực kỳ khó chịu kể từ khi gia nhập Arsenal.

Kẹt xe ở London trở thành nỗi ám ảnh đối với Calafiori.

Hậu vệ người Italy tiết lộ tình trạng tắc đường triền miên là "nỗi ám ảnh" lớn nhất kể từ khi anh chuyển đến Anh thi đấu. Chia sẻ trên podcast Supernova, Calafiori cho biết anh không sở hữu ô tô riêng. "Tôi không thích lái xe ở đây. Tôi có thể lái, nhưng tôi không muốn", anh nói.

Trung vệ 23 tuổi cho rằng các tài xế ở London quá tuân thủ luật và di chuyển chậm, trong khi nhiều vụ tắc đường xuất hiện mà không có lý do rõ ràng.

Calafiori sống ở trung tâm thành phố, khá xa khu vực sân tập của Arsenal. Anh cho biết phần lớn đồng đội có gia đình nên chọn ở gần trung tâm huấn luyện, còn anh thích nhịp sống đô thị. Mỗi ngày, anh mất khoảng 50 phút để đến nơi tập luyện.

Ngoài câu chuyện giao thông, Calafiori cũng nhắc đến khác biệt giữa bóng đá Italy và Anh. Anh nhận định bóng đá Italy thiên về chiến thuật, còn tại Anh lối chơi tấn công được ưu tiên hơn. Anh cũng bất ngờ khi nhiều sân vận động còn khá trống trong lúc khởi động trước trận.

Trên sân cỏ, Calafiori giữ sự lạc quan khi Arsenal đang dẫn đầu Premier League với khoảng cách 5 điểm so với Manchester City, dù thi đấu nhiều hơn một trận. "Tôi hy vọng đây sẽ là mùa giải vinh quang", anh chia sẻ.

