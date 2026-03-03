Kiểu đãi ngộ chưa từng có ở Arsenal

HLV chịu trách nhiệm cho các tình huống cố định Nicolas Jover được Arsenal trọng thưởng xứng đáng theo cơ chế đặc biệt.

Nicolas Jover ghi dấu ấn tại Arsenal.

Theo The Athletic, trong quá trình gia hạn hợp đồng dưới sự phụ trách của Giám đốc Điều hành Richard Garlick và Giám đốc Thể thao tạm quyền Jason Ayto, HLV phụ trách các tình huống cố định Jover được Arsenal áp dụng cơ chế đãi ngộ riêng. Chiến lược gia 44 tuổi sẽ nhận thêm tiền thưởng mỗi khi đội bóng của HLV Mikel Arteta ghi bàn từ các tình huống cố định.

Con số cụ thể không được tiết lộ, nhưng đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp thầm lặng của ông Jover. Mùa hè vừa qua, ông nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng khác, tuy nhiên vẫn quyết định ở lại tiếp tục cống hiến cho Arsenal.

Những khoản thưởng được cài vào hợp đồng của ông Jover đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea hôm 2/3, Arsenal nâng tổng số bàn thắng từ phạt góc tại Premier League mùa này lên con số 16. Theo Opta, thành tích cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất từ phạt góc trong một mùa giải, ngang bằng Oldham Athletic, West Brom và chính Arsenal ở mùa 2023/24.

HLV Mikel Arteta kết hợp ăn ý với Jover.

Arsenal còn tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong việc khai thông bế tắc bằng bóng chết. "Pháo thủ" đã 9 lần mở tỷ số từ các quả phạt góc, san bằng kỷ lục Premier League do Southampton thiết lập ở mùa 1994/95. Đặc biệt, chiến thắng trước Chelsea cũng đánh dấu lần thứ 9 mùa này Arsenal ghi bàn quyết định từ phạt góc.

HLV Mikel Arteta từng khẳng định ông Jover là "một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình". Sau trận thắng Chelsea, chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận ông hài lòng khi những bài tập trên sân tập tiếp tục mang lại hiệu quả rõ rệt trong thực chiến.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Arsenal 2-1 Chelsea Rạng sáng ngày 2/3, Arsenal đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 28 Premier League trong trận đấu mà toàn bộ bàn thắng đều đến từ phạt góc.