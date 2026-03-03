MU khiến Premier League dậy sóng với thương vụ 175 triệu bảng

MU sẵn sàng bạo chi để nâng cấp hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Tonali vào tầm ngắm của MU. Ảnh: Reuters.

Theo AS, MU dự tính chi 175 triệu bảng để chiêu mộ ít nhất một tiền vệ đẳng cấp thay thế Casemiro khi anh chia tay CLB vào hè 2026. Ba cái tên lọt vào tầm ngắm "Quỷ đỏ" gồm Bruno Guimaraes, Sandro Tonali đều của Newcastle và Elliot Anderson của Nottingham Forest.

Trong số này, Guimaraes được xem là mục tiêu hàng đầu. Dù đang chấn thương, tiền vệ người Brazil vẫn được đánh giá là hạt nhân lý tưởng để MU xây dựng tuyến giữa trong tương lai. Thậm chí, Casemiro được cho là trực tiếp khuyến nghị ban lãnh đạo nên chiêu mộ người đồng hương của mình.

Tuy nhiên, việc chi tới 175 triệu bảng cho một cầu thủ sẽ phá sâu kỷ lục chuyển nhượng tại Anh và đặt ra dấu hỏi lớn, nhất là khi MU từng gặp khó khăn với các quy định về Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Premier League.

Ngoài ra, trở ngại của MU còn đến từ việc cả Newcastle lẫn Nottingham Forest đều cương quyết không bán đi những ngôi sao quan trọng nhất của đội.

Vị trí tiền vệ trung tâm của MU hiện chưa thể khiến người hâm mộ an tâm. Ngoài Casemiro và Kobbie Mainoo đảm đương 2 suất đá chính, "Quỷ đỏ" không có phương án thay thế tương xứng. Manuel Ugarte có phong độ thiếu ổn định, trong khi Tyler Fletcher còn thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

MU đang đứng thứ 3 tại Premier League mùa này, vị trí chắc suất dự Champions League mùa tới. Việc bổ sung thêm tiền vệ chất lượng là điều bắt buộc nếu "Quỷ đỏ" chinh chiến ở đấu trường châu Âu.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.