Mudryk trở lại tập luyện

Mykhailo Mudryk bất ngờ xuất hiện trở lại trên sân tập, nhưng không phải tại trung tâm huấn luyện Cobham của Chelsea.

Hình ảnh gây chú ý của Mudryk.

Tiền vệ cánh người Ukraine đăng tải đoạn video tập luyện trên sân Honeycroft. Đây là nơi thi đấu của CLB bán chuyên Uxbridge FC, đang thi đấu ở giải Southern League Premier South (cấp độ 7 và 8 bóng đá Anh).

Trong clip, Mudryk thực hiện động tác giả sút trước khi tung cú cứa lòng chân trái sở trường, đưa bóng dội cột vào lưới. Địa điểm tập luyện cách nơi ở của anh tại khu Imperial Wharf (Fulham) khoảng 40 phút di chuyển.

Mudryk chưa ra sân cho Chelsea từ tháng 11/2024. Tháng 12 cùng năm, anh dương tính với meldonium, chất bị Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) cấm sử dụng. Đến tháng 6/2025, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) buộc tội Mudryk, khiến anh bị đình chỉ thi đấu vô thời hạn trong khi chờ kết luận.

Trên mạng xã hội, cầu thủ 25 tuổi khẳng định không bao giờ cố ý sử dụng chất cấm và đang phối hợp chặt chẽ với đội ngũ pháp lý để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, tiến trình xử lý vẫn chưa xác định mốc thời gian cụ thể.

Trong thời gian bị treo giò, Mudryk gần như vắng bóng khỏi truyền thông, ngoại trừ lần xuất hiện tại lễ mừng danh hiệu Conference League của Chelsea mùa hè năm ngoái và thông điệp đầu năm gửi tới người hâm mộ.

Tương lai của cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk vẫn là dấu hỏi lớn. Trước khi FA đưa ra phán quyết cuối cùng, Mudryk khả năng tiếp tục những buổi tập đơn độc, chờ cơ hội trở lại Premier League.

