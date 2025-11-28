Mudryk giờ ra sao?

Tròn một năm kể từ ngày Mykhailo Mudryk được ra sân lần cuối cùng trong màu áo Chelsea, ngày trở lại của anh vẫn là dấu hỏi lớn.

Hiện Mudryk vẫn bị treo giò tạm thời và tương lai ở Chelsea lẫn sự nghiệp quốc tế đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Tiền vệ người Ukraine không được thi đấu kể từ cuối tháng 11/2024 sau khi mẫu xét nghiệm doping của anh dương tính với chất cấm. Mới đây, Mudryk vừa trải qua buổi kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối do phía anh tự nguyện thực hiện, cùng Chelsea và Ủy ban kỷ luật FA. Kết quả cho thấy anh không hề cố ý sử dụng bất kỳ chất cấm nào.

Đây được xem là bước đi quan trọng để cầu thủ 24 tuổi chứng minh sự trong sạch của mình trong quá trình kháng cáo lên FA và các cơ quan chống doping. Trong suốt 12 tháng qua, Mudryk gần như “mất tích” khỏi làng bóng đá. Anh không được phép tập luyện hay thậm chí đặt chân vào trung tâm huấn luyện Cobham của Chelsea theo quy định nghiêm ngặt về án doping.

Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2001 vẫn duy trì thể trạng bằng cách tập luyện cùng một huấn luyện viên cá nhân bên ngoài tại khu vực London, sẵn sàng chờ ngày được phép trở lại sân cỏ.

Hiện tại, vụ việc của Mudryk vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Người hâm mộ Chelsea và cả bóng đá Ukraine đang chờ đợi phán quyết chính thức từ các cơ quan chức năng để biết liệu ngôi sao này có thể sớm tái xuất hay không.

Nếu bị buộc tội, Mudryk có thể nhận án cấm dài hạn, tương tự trường hợp của Paul Pogba trước đây.

Chủ tịch Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) Witold Banka cho biết tổ chức vẫn chờ quyết định từ Liên đoàn Bóng đá Anh. Sau đó, WADA sẽ xem xét toàn bộ hồ sơ và có thể kháng cáo nếu cho rằng án phạt quá nhẹ hoặc quá nặng.