Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mudryk giờ ra sao?

  • Thứ sáu, 28/11/2025 00:00 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Tròn một năm kể từ ngày Mykhailo Mudryk được ra sân lần cuối cùng trong màu áo Chelsea, ngày trở lại của anh vẫn là dấu hỏi lớn.

Hiện Mudryk vẫn bị treo giò tạm thời và tương lai ở Chelsea lẫn sự nghiệp quốc tế đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Tiền vệ người Ukraine không được thi đấu kể từ cuối tháng 11/2024 sau khi mẫu xét nghiệm doping của anh dương tính với chất cấm. Mới đây, Mudryk vừa trải qua buổi kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối do phía anh tự nguyện thực hiện, cùng Chelsea và Ủy ban kỷ luật FA. Kết quả cho thấy anh không hề cố ý sử dụng bất kỳ chất cấm nào.

Đây được xem là bước đi quan trọng để cầu thủ 24 tuổi chứng minh sự trong sạch của mình trong quá trình kháng cáo lên FA và các cơ quan chống doping. Trong suốt 12 tháng qua, Mudryk gần như “mất tích” khỏi làng bóng đá. Anh không được phép tập luyện hay thậm chí đặt chân vào trung tâm huấn luyện Cobham của Chelsea theo quy định nghiêm ngặt về án doping.

Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2001 vẫn duy trì thể trạng bằng cách tập luyện cùng một huấn luyện viên cá nhân bên ngoài tại khu vực London, sẵn sàng chờ ngày được phép trở lại sân cỏ.

Hiện tại, vụ việc của Mudryk vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Người hâm mộ Chelsea và cả bóng đá Ukraine đang chờ đợi phán quyết chính thức từ các cơ quan chức năng để biết liệu ngôi sao này có thể sớm tái xuất hay không.

Nếu bị buộc tội, Mudryk có thể nhận án cấm dài hạn, tương tự trường hợp của Paul Pogba trước đây.

Chủ tịch Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) Witold Banka cho biết tổ chức vẫn chờ quyết định từ Liên đoàn Bóng đá Anh. Sau đó, WADA sẽ xem xét toàn bộ hồ sơ và có thể kháng cáo nếu cho rằng án phạt quá nhẹ hoặc quá nặng.

Ba bàn thắng của Chelsea trước Barcelona Rạng sáng 26/11, Chelsea đè bẹp Barcelona với tỷ số 3-0 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Vinicius 'quay xe' với Real

Tương lai Vinicius Jr bắt đầu có bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện gia hạn hợp đồng với Real Madrid.

5 giờ trước

Tường Linh

Mudryk Paul Pogba Chelsea

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Đọc tiếp

Van Truong nghi het mua hinh anh

Văn Trường nghỉ hết mùa

1 giờ trước 23:32 27/11/2025

0

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường nghỉ hết phần còn lại của mùa giải 2025/2026 sau ca phẫu thuật dây chằng chéo trước.

Bao Trung Quoc gian du sau tran thua cua Bac Kinh Quoc An hinh anh

Báo Trung Quốc giận dữ sau trận thua của Bắc Kinh Quốc An

2 giờ trước 22:15 27/11/2025

0

Thất bại 1-2 trước Công An Hà Nội ở lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two tối 27/11 không chỉ khiến Bắc Kinh Quốc An sớm dừng bước, mà còn châm ngòi cho làn sóng giận dữ từ truyền thông Trung Quốc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý