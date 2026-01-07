Thần đồng Bayern Munich đổi đời

Bayern Munich đang lên kế hoạch giữ chân Lennart Karl, tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của bóng đá Đức hiện nay.

Bayern Munich muốn giữ chân Karl. Ảnh: Reuters.

Theo Bild, hợp đồng hiện tại của Karl với Bayern Munich sẽ tự động chuyển thành hợp đồng chuyên nghiệp có thời hạn đến năm 2029 khi cầu thủ này bước sang tuổi 18 vào tháng tới. Đây là điều khoản đã được cài sẵn trong thỏa thuận giữa đôi bên từ trước, nhằm đảm bảo Bayern không mất trắng viên ngọc quý của lò đào tạo trẻ.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Bayern chưa muốn dừng lại ở đó. Đội chủ sân Allianz Arena đang xúc tiến đàm phán để gia hạn hợp đồng với Karl đến năm 2031, kèm theo mức đãi ngộ tăng vọt. Nếu ký vào bản hợp đồng mới, Karl sẽ được tăng lương đáng kể, từ mức 1–2 triệu euro mỗi mùa hiện tại lên khoảng 5–7 triệu euro/năm, qua đó phản ánh đúng giá trị và tiềm năng của cầu thủ này.

Ở tuổi 17, Karl đang trải qua mùa giải được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, tài năng trẻ này sớm được trao cơ hội ra sân thường xuyên ở đội một Bayern, điều vốn không hề dễ dàng tại một tập thể sở hữu đội hình nhiều ngôi sao.

Tuy nhiên, phát ngôn gần đây của Karl đã khiến nhiều nhân vật tiếng tăm của Bayern không hài lòng. Cụ thể, tiền vệ trẻ này thừa nhận mong muốn được khoác áo Real Madrid trong tương lai, thay vì gắn bó lâu dài với Bayern Munich.

Cựu chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge được cho là đã ngay lập tức có cuộc điện thoại gay gắt với Michael Ballack, người đại diện của Lennart Karl. Trong cuộc trao đổi, ông Rummenigge yêu cầu một lời xin lỗi công khai, đồng thời đề nghị CLB xem xét đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến Karl trong thời gian tới.

