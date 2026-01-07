Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé sớm

  • Thứ tư, 7/1/2026 06:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

U23 Việt Nam ra quân thuận lợi ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 và đang nắm lợi thế lớn để giành một trong hai tấm vé đi tiếp của bảng A.

Chiến thắng ấn tượng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở lượt trận mở màn bảng A được đánh giá cao.

Hôm 6/1, sau khi giành chiến thắng trước U23 Jordan với tỷ số 2-0, U23 Việt Nam (3 điểm) đang dẫn đầu bảng A, bằng điểm với U23 Saudi Arabia nhưng xếp trên chủ nhà về hiệu số bàn thắng/bại (+1 so với +2).

Đây là cơ sở để HLV Kim Sang-sik có những toan tính cho hai trận đấu tiếp theo với U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia. Thực tế, U23 Việt Nam chỉ cần thắng U23 Kyrgyzstan ở lượt đấu tiếp theo là chắc suất đi tiếp.

Khi đó, "Các chiến binh sao vàng" sẽ có 6 điểm sau hai lượt trận, chắc chắn nằm ở một trong hai vị trí dẫn đầu bảng A. Theo thể lệ của vòng chung kết U23 châu Á 2026, thành tích đối đầu là chỉ số phụ đầu tiên được xét đến. Bởi vậy, cả U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan đều không có cơ hội vượt mặt U23 Việt Nam trong trường hợp đó.

U23 Viet Nam anh 1

Trận đấu với U23 Kyrgyzstan sẽ mang tính then chốt cho U23 Việt Nam.

Nếu hòa trước U23 Kyrgyzstan, đội bóng của HLV Kim Sang-sik cũng nắm lợi thế lớn, vì sẽ có 4 điểm sau 2 lượt trận, trong khi U23 Kyrgyzstan mới chỉ có 1 điểm. Ở trận đấu còn lại của bảng A, nếu U23 Saudi Arabia thắng U23 Jordan, cửa đi tiếp cho U23 Việt Nam sẽ rất sáng.

Khi đó, đến lượt trận cuối, "Các chiến binh sao vàng" chỉ cần hòa U23 Saudi Arabia là sẽ chắc suất đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Nếu thua U23 Kyrgyzstan ở loạt trận thứ hai, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn, thậm chí U23 Việt Nam có nguy cơ bị loại khá hơn. Và rõ ràng đây là điều HLV Kim Sang-sik cần toan tính.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ không dễ với U23 Việt Nam, sau những gì U23 Kyrgyzstan thể hiện trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.

2 bàn thắng của U23 Việt Nam trước Jordan Tối 6/1, U23 Việt Nam xuất sắc đả bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 thuộc trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026.

HLV U23 Jordan nói lý do thua U23 Việt Nam

HLV Omar Najhi thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân then chốt khiến U23 Jordan phải nhận thất bại 0-2 trước U23 Việt Nam ở lượt trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026 tối 6/1.

10 giờ trước

Báo Đông Nam Á thán phục bài cố định của U23 Việt Nam

Tối 6/1, chiến thắng ấn tượng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở lượt trận mở màn bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 khiến truyền thông khu vực đánh giá cao.

10 giờ trước

Tường Linh

U23 Việt Nam U23 châu Á 2026

