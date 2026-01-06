Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV U23 Jordan nói lý do thua U23 Việt Nam

  • Thứ ba, 6/1/2026 21:23 (GMT+7)
  • 56 phút trước

HLV Omar Najhi thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân then chốt khiến U23 Jordan phải nhận thất bại 0-2 trước U23 Việt Nam ở lượt trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026 tối 6/1.

HLV Omar Najhi không bất ngờ trước cách chơi của U23 Việt Nam.

Phát biểu sau trận, ông Najhi thừa nhận kết quả không phản ánh đúng kỳ vọng của U23 Jordan. "Đây không phải kết quả chúng tôi mong muốn. Các cầu thủ bước vào trận với mục tiêu giành chiến thắng, nhưng những sai lầm cá nhân khiến toàn đội phải trả giá", HLV người Jordan nói.

Ông đặc biệt nhấn mạnh bàn thua thứ hai của U23 Jordan đến từ sự thiếu nghiêm túc trong khâu phòng ngự, điều khiến đội bóng áo trắng rơi vào thế bất lợi quá sớm.

Theo ông Najhi, việc không nhập cuộc với sự tập trung tối đa khiến U23 Jordan nhận hai bàn thua xuất phát từ các tình huống cố định, yếu tố vốn không phải điểm yếu thường trực của đội.

"Thông thường chúng tôi phòng ngự bóng chết khá tốt. Nhưng trận này, các cầu thủ không duy trì được sự tập trung 100%, và điều đó dẫn đến hệ quả", ông phân tích.

U23 Jordan anh 1

HLV U23 Jordan thừa nhận U23 Việt Nam tận dụng tốt cơ hội.

Nhà cầm quân 47 tuổi cũng cho rằng U23 Jordan chơi tốt hơn trong hiệp hai, tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Ông tiết lộ bản thân từng hy vọng bàn thắng sớm sau giờ nghỉ sẽ giúp đội bóng xoay chuyển thế trận, song điều đó không xảy ra.

"Chúng tôi cố gắng, nhưng không thể tận dụng cơ hội. Đó là lý do phải chấp nhận thất bại", ông nói thêm.

HLV Najhi khẳng định không bất ngờ trước màn trình diễn của U23 Việt Nam. "Họ đang phát triển rất nhanh, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và tổ chức lối chơi tốt. Chúng tôi tìm cách hóa giải, nhưng hai bàn thua từ bóng cố định phá hỏng mọi toan tính", ông thừa nhận.

Trước mắt U23 Jordan là hai trận đấu mang tính quyết định. Dù áp lực gia tăng, ông Najhi tin rằng thất bại này sẽ trở thành cú hích cần thiết. "Trận thua có thể khiến các cầu thủ tỉnh táo hơn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh, cải thiện và tính toán kỹ lưỡng cho hai trận còn lại", ông kết lại.

