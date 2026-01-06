Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

AFC gọi tên vũ khí đáng sợ của U23 Việt Nam

  • Thứ ba, 6/1/2026 21:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành nhiều lời khen ngợi cho U23 Việt Nam sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Jordan ở lượt trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026 tối 6/1.

AFC đánh giá cao màn trình diễn của U23 Việt Nam

Theo AFC, U23 Việt Nam tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng lối chơi có tổ chức, kỷ luật và đặc biệt hiệu quả trong việc khai thác các tình huống cố định. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik được đánh giá là nhập cuộc chủ động, áp đặt thế trận ngay từ đầu và liên tục đặt khung thành Jordan vào trạng thái báo động.

AFC nhấn mạnh khả năng tận dụng các pha bóng chết của U23 Việt Nam là vũ khí đáng sợ và khác biệt. Cả hai bàn thắng đều xuất phát từ phạt góc, một tình huống mang về penalty, quả còn lại trực tiếp dẫn đến bàn thắng, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và khả năng tổ chức tấn công bài bản. Đây là điểm mà AFC cho rằng phản ánh rõ dấu ấn của ban huấn luyện.

Không chỉ khen ngợi mặt trận tấn công, AFC cũng đánh giá cao hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Trước một Jordan sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình và sức mạnh tốt, hàng thủ áo đỏ vẫn giữ được sự chắc chắn, bọc lót kín kẽ và gần như vô hiệu hóa hoàn toàn bộ 3 tấn công bên phía đối thủ. AFC mô tả đây là "màn trình diễn phòng ngự chặt chẽ và kỷ luật".

Bên cạnh đó, AFC đặc biệt ấn tượng với bản lĩnh thi đấu của U23 Việt Nam. Dù Jordan gia tăng sức ép trong hiệp hai, đại diện Đông Nam Á vẫn duy trì được sự bình tĩnh, kiểm soát nhịp độ trận đấu và không để thế trận vượt khỏi tầm kiểm soát. Chiến thắng được AFC mô tả là "hoàn toàn xứng đáng và mang tính thuyết phục cao".

Từ màn ra quân này, AFC nhận định U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết bảng A. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, sự kỷ luật và hiệu quả như trước Jordan, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thể tiến sâu tại giải.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U23 Việt Nam khiến CĐV Đông Nam Á dậy sóng

Tối 6/1, chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan tạo nên làn sóng ngưỡng mộ mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á.

1 giờ trước

HLV Kim Sang-sik vẫn bất bại cùng bóng đá trẻ Việt Nam

Tối 6/1, trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia), U23 Việt Nam hạ U23 Jordan 2-0 ở trận ra quân bảng A VCK U23 châu Á 2026.

2 giờ trước

Đình Bắc tỏa sáng, U23 Việt Nam khởi đầu như mơ ở giải châu Á

Tối 6/1, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Jordan 2-0 ở trận ra quân bảng A, VCK giải châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia).

5 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

U23 Việt Nam U23 Việt Nam

    Đọc tiếp

    FIFA, Atletico chuc mung U23 Viet Nam hinh anh

    FIFA, Atletico chúc mừng U23 Việt Nam

    14 phút trước 22:04 6/1/2026

    0

    Tối 6/1, chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan tại VCK U23 châu Á 2026 không chỉ lan tỏa trong khu vực mà còn tạo tiếng vang trên các nền tảng truyền thông quốc tế.

    Cu soc o giai U23 chau A hinh anh

    Cú sốc ở giải U23 châu Á

    15 phút trước 22:03 6/1/2026

    0

    Ngay trước thời điểm vòng chung kết U23 châu Á 2026 khởi tranh, bóng đá Iraq bất ngờ đón nhận thông tin chấn động khi HLV trưởng Emad Mohammed của đội U23 nước này tuyên bố từ chức.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý