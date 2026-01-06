AFC gọi tên vũ khí đáng sợ của U23 Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành nhiều lời khen ngợi cho U23 Việt Nam sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Jordan ở lượt trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026 tối 6/1.

AFC đánh giá cao màn trình diễn của U23 Việt Nam

Theo AFC, U23 Việt Nam tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng lối chơi có tổ chức, kỷ luật và đặc biệt hiệu quả trong việc khai thác các tình huống cố định. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik được đánh giá là nhập cuộc chủ động, áp đặt thế trận ngay từ đầu và liên tục đặt khung thành Jordan vào trạng thái báo động.

AFC nhấn mạnh khả năng tận dụng các pha bóng chết của U23 Việt Nam là vũ khí đáng sợ và khác biệt. Cả hai bàn thắng đều xuất phát từ phạt góc, một tình huống mang về penalty, quả còn lại trực tiếp dẫn đến bàn thắng, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và khả năng tổ chức tấn công bài bản. Đây là điểm mà AFC cho rằng phản ánh rõ dấu ấn của ban huấn luyện.

Không chỉ khen ngợi mặt trận tấn công, AFC cũng đánh giá cao hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Trước một Jordan sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình và sức mạnh tốt, hàng thủ áo đỏ vẫn giữ được sự chắc chắn, bọc lót kín kẽ và gần như vô hiệu hóa hoàn toàn bộ 3 tấn công bên phía đối thủ. AFC mô tả đây là "màn trình diễn phòng ngự chặt chẽ và kỷ luật".

Bên cạnh đó, AFC đặc biệt ấn tượng với bản lĩnh thi đấu của U23 Việt Nam. Dù Jordan gia tăng sức ép trong hiệp hai, đại diện Đông Nam Á vẫn duy trì được sự bình tĩnh, kiểm soát nhịp độ trận đấu và không để thế trận vượt khỏi tầm kiểm soát. Chiến thắng được AFC mô tả là "hoàn toàn xứng đáng và mang tính thuyết phục cao".

Từ màn ra quân này, AFC nhận định U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết bảng A. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, sự kỷ luật và hiệu quả như trước Jordan, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thể tiến sâu tại giải.

