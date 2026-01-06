Đình Bắc tỏa sáng, U23 Việt Nam khởi đầu như mơ ở giải châu Á

Tối 6/1, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Jordan 2-0 ở trận ra quân bảng A, VCK giải châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia).

Đình Bắc toả sáng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Jordan.

U23 Việt Nam chơi đầy chủ động trong những phút đầu. Cơ hội đầu tiên của đoàn quân áo đỏ đến ở phút thứ 7. Xuân Bắc thử vận may với một cú sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.

Đến phút thứ 9, U23 Việt Nam lại có cơ hội sau một pha chuyển trạng thái. Minh Phúc nhận bóng rồi tung cú sút quyết đoán bằng chân trái, buộc thủ môn đối thủ phải vất vả đổ người cản phá.

2 phút sau, trọng tài chính người Hàn Quốc dừng trận đấu để lắng nghe ý kiến từ phòng VAR. Sau vài phút trao đổi, ông quyết định ra ngoài biên để tận mắt xem lại video làm chậm. Số 13 của U23 Jordan, Mohammad Taha đã để bóng chạm tay khi phòng ngự phạt góc, đồng nghĩa với quả phạt đền dành cho U23 Việt Nam.

Từ cự ly 11 m, Đình Bắc tung cú đá lạnh lùng, đưa bóng đi chìm, hướng vào góc xa. Thủ thành Talalga đoán đúng hướng nhưng không thể cứu thua cho U23 Jordan.

U23 Việt Nam có trận đấu hay trong ngày khai mạc VCK U23 châu Á 2026.

Sau bàn thua, Jordan vùng lên mạnh mẽ nhưng không thể tìm ra khoảng trống trước hàng thủ kín kẽ của U23 Việt Nam. Hiểu Minh, Văn Khang cùng đồng đội thi đấu lăn xả để bịt mọi khoảng trống trước khung thành của Trung Kiên. Phút 29, "Những chiến binh sao vàng" còn suýt nhân đôi cách biệt sau một tình huống lộn xộn trong vùng 5,5 m đối phương.

Càng về cuối hiệp một, U23 Jordan càng mất phương hướng. Đoàn quân của HLV Omar Najhi chỉ biết trông chờ vào những pha bóng dài. Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam lại chơi ngày càng hay và điều gì đến cũng phải đến. Phút 42, mành lưới đại diện Trung Đông rung lên lần thứ 2 sau tình huống dứt điểm cận thành chuẩn xác của Hiểu Minh. Người kiến tạo là Khuất Văn Khang.

U23 Việt Nam đã chơi hay lại gặp may. Phút bù giờ thứ 2 hiệp một, Trung Kiên bị đánh bại bởi cú đá phạt hàng rào của Qashi nhưng bóng lại tìm đến xà.

Hiệp một khép lại với lợi thế lớn dành cho U23 Việt Nam. Hầu hết cái tên được HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin đều chơi tốt. Hiểu Minh tỏa sáng ở hàng thủ và có bàn thắng, Văn Khang có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, trong khi Đình Bắc là nguồn cảm hứng trên hàng công với nhiều pha xử lý kỹ thuật. Vết gợn hiếm hoi trong hiệp đấu thăng hoa của U23 Việt Nam chỉ là thẻ vàng từ khá sớm của Minh Phúc và Thái Sơn.

Khoảng 20 phút đầu hiệp hai, U23 Jordan dốc toàn lực tấn công. Dù vậy, nỗ lực của đoàn quân áo trắng không mang lại hiệu quả. Nhờ sự xuất sắc của Hiểu Minh, Lý Đức, thủ môn Trung Kiên thậm chí còn chưa phải trổ tài lần nào từ đầu trận.

Trong lần hiếm hoi đánh bại được hàng thủ U23 Việt Nam ở phút 79, Jordan vẫn không thể tìm được bàn thắng khi cú đánh đầu của số 8, Al Mubaidin đưa bóng đi vọt xà.

Đến phút 87, Al Saket thử vận may với một cú sút xa. Bóng đi căng nhưng không đủ hiểm để gây khó khăn cho thủ môn của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam vô hiệu hóa mọi bài tấn công của đối thủ, thậm chí còn suýt có bàn thứ 3 sau cú ra chân từ khoảng cách hơn 20 m của Quốc Cường ở phút 90+3. Al Talalga đứng bất động nhìn bóng đi dội xà.

Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. U23 Việt Nam lần đầu thắng Jordan và hướng đến trận gặp Kyrgyzstan hôm 9/1 với sự tự tin cao nhất.

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam trước U23 Jordan. Ảnh: VFF.