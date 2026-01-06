Những điều đáng chờ đợi ở U23 châu Á 2026

Vòng chung kết giải U23 châu Á (U23 Asian Cup) diễn ra vào ngày 6/1 tại Saudi Arabia, với 16 đội tuyển tranh tài để nâng cao chiếc cúp danh giá.

U23 Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục làm nên chuyện ở giải châu Á.

Mọi sự chú ý đổ dồn về Saudi Arabia. Điều bất ngờ là cho dù thường xuyên được AFC cho tổ chức các sự kiện bóng đá châu lục, đây mới là lần đầu tiên Saudi Arabia đăng cai giải U23 châu Á. Giải đấu sẽ khởi tranh tại hai thành phố Jeddah và Riyadh.

Trong sáu kỳ giải gần nhất, khu vực Đông Á đang áp đảo về số lần vô địch: Nhật Bản (2016, 2024) và Hàn Quốc (2020). Trong khi đó, Iraq (2013) và Saudi Arabia (2022) làm nên thành tích cho Tây Á. Uzbekistan đại diện cho Trung Á với ngôi vô địch duy nhất năm 2018.

Không có đội nào từ Nam Á góp mặt tại Saudi Arabia 2026. Kỳ vọng về "ngựa ô" sẽ đổ dồn vào khu vực Đông Nam Á, khi Thái Lan và Việt Nam có thể tạo bất ngờ. Ngoài ra, Kyrgyzstan và Lebanon là hai đội có lần đầu tiên ra mắt giải đấu, nâng tổng số đội tuyển từng góp mặt ở vòng chung kết lên con số 27.

Hàn Quốc nằm trong số những đội có thành tích ổn định nhất giải, khi chưa từng bị loại từ vòng bảng ở tất cả kỳ tham dự trước đây, với thành tích ít nhất là lọt vào bán kết ở bốn kỳ đầu tiên. Ngay cả Nhật Bản, từng bị loại từ vòng bảng, cũng không thể sánh bằng đối thủ cùng khu vực Đông Á này.

Nhật Bản giàu thành tích nhất ở giải U23 châu Á.

Dù thế, việc lên ngôi vô địch năm 2024 giúp Nhật Bản trở thành đội tuyển đầu tiên hai lần nâng cao chiếc cúp danh giá này. "Samurai xanh" cũng có chiến dịch vòng loại ấn tượng, khi dễ dàng dẫn đầu bảng với 11 bàn thắng ghi được và chỉ thủng lưới 2 bàn.

Đội bóng của huấn luyện viên Go Oiwa tự tin bước vào giải đấu với mục tiêu trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch liên tiếp.Tuy nhiên, Nhật Bản không phải đội ghi nhiều bàn nhất ở vòng loại, danh hiệu đó thuộc về Australia với tổng cộng 20 bàn thắng.

Đứng ngay sau là Jordan với 19 bàn, trong khi Qatar cũng là một trong những đội tấn công mạnh mẽ với 17 bàn. Việt Nam, với chỉ 4 bàn thắng, là đội ghi bàn ít nhất trong số 11 đội dẫn đầu các bảng.

Dù vậy, Việt Nam (cùng với Australia và Hàn Quốc) nằm trong số 3 đội có chiến dịch vòng loại hoàn hảo ở khâu phòng ngự, khi toàn thắng và giành vé vào vòng chung kết mà không để thủng lưới bàn nào ở vòng loại.

