Indonesia công bố HLV mới

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) ngày 3/1/2026 đã chính thức bổ nhiệm John Herdman làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, mở ra chương mới cho hành trình phát triển của bóng đá xứ vạn đảo.

Chiến lược gia 50 tuổi không phải gương mặt xa lạ với những dự án xây dựng dài hạn. Ông được xem là “kiến trúc sư World Cup”, người duy nhất trên thế giới từng đưa cả đội tuyển nam lẫn đội tuyển nữ của cùng một quốc gia giành vé dự vòng chung kết FIFA World Cup.

Với đội tuyển nữ Canada, Herdman tham dự hai kỳ World Cup 2007 và 2011, đồng thời lập kỳ tích giành hai huy chương đồng Olympic liên tiếp tại London 2012 và Rio 2016. Đến khi chuyển sang dẫn dắt đội nam, ông tiếp tục viết nên lịch sử khi giúp Canada góp mặt tại World Cup 2022 ở Qatar, lần đầu sau 36 năm. Trong giai đoạn đó, Canada cũng vươn thứ hạng FIFA từ vị trí 77 lên 33 thế giới.

PSSI đánh giá cao hồ sơ đa dạng và khả năng xây dựng nền móng bền vững của Herdman. Không chỉ mang đến kinh nghiệm đỉnh cao, ông còn được kỳ vọng sẽ thay đổi tư duy tổ chức, nâng tầm kỷ luật và tạo bản sắc rõ ràng cho đội tuyển Indonesia.

Ngay trong năm 2026, Herdman sẽ đối diện lịch trình dày đặc. Đội tuyển Indonesia bước vào loạt trận FIFA Days từ ngày 23 đến 31/3. Sau đó là các đợt tập trung vào tháng 6, 9, 10 và 11, trước khi bước vào ASEAN Cup 2026, dự kiến khởi tranh từ ngày 25/7.

Với một HLV từng chinh chiến tại World Cup và Olympic, bóng đá Indonesia đang gửi đi thông điệp rõ ràng: họ không còn muốn dừng lại ở tham vọng khu vực. Kỷ nguyên John Herdman được chờ đợi sẽ là bước ngoặt giúp “Garuda” vươn mình ra châu lục.