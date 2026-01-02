Tân HLV Indonesia gây tranh cãi lớn

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) gây tranh cãi khi tuyên bố huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia Indonesia sẽ không bị sa thải trong bản hợp đồng đầu tiên.

John Herdman sẽ làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia.

Theo Bola, quy trình chọn huấn luyện viên mới cho tuyển bóng đá quốc gia Indonesia chính thức hoàn tất vào cuối năm 2025. Thông tin này được thành viên ban lãnh đạo PSSI, Zainudin Amali, xác nhận trong cuộc phỏng vấn.

Ông Amali nhấn mạnh quá trình diễn ra một cách chuyên nghiệp và dân chủ. "Quy trình hoàn tất. Đây là điểm tích cực vì được thực hiện qua các cuộc họp của Ủy ban Điều hành (Exco) và Chủ tịch PSSI Thohir không can thiệp trực tiếp. Chủ tịch để chúng tôi thảo luận tự do với Ban Đội tuyển Quốc gia (BTN)", ông Amali cho biết.

Tuy nhiên, việc ông Amali tiết lộ PSSI sẽ không sa thải HLV mới trước khi hợp đồng kết thúc đang làm dậy sóng bóng đá Indonesia.

Trong cuộc phỏng vấn trên Liputan6 Sport, ông Amali cho biết: "Trong cuộc họp gần đây, chúng tôi đồng lòng cam kết rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, HLV mới sẽ không bị thay thế trước khi hợp đồng kết thúc".

Ông nhấn mạnh PSSI hiện rất đoàn kết và sẵn sàng đối mặt với mọi áp lực từ công chúng để duy trì sự ổn định lâu dài, tránh lặp lại tình trạng thay đổi giữa chừng như các huấn luyện viên trước.

Hiện tại, PSSI chưa ra thông báo chính thức, nhưng HLV Herdman gần như sẽ lên nắm quyền với mức lương lên đến 40.000 USD mỗi tháng. Cựu HLV Toronto FC và tuyển Canada bắt đầu công việc từ năm 2026. Hợp đồng có thời hạn hai năm, kèm điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 24 tháng (đến năm 2030).