Chelsea đặt dấu chấm hết cho Klopp, Zidane

Chelsea tìm kiếm HLV mới sau khi chia tay Enzo Maresca, nhưng không có ý định chạy theo những tên tuổi lớn như Jurgen Klopp hay Zinedine Zidane.

Chelsea không có ý định với Jurgen Klopp hay Zinedine Zidane.

Theo The Times, Chelsea không chọn lối đi quen thuộc thời Roman Abramovich khi những Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Antonio Conte hay Thomas Tuchel lần lượt được chọn. Thay vào đó, tập đoàn BlueCo trung thành với triết lý ưu tiên các HLV trẻ, giàu tiềm năng và dễ thích nghi với định hướng dài hạn của CLB.

HLV Liam Rosenior của Strasbourg, một đội bóng cùng hệ sinh thái BlueCo, đang nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu. Rosenior được xem là ứng viên sáng giá nhờ sự am hiểu mô hình vận hành và khả năng phát triển cầu thủ trẻ.

Thông điệp từ Stamford Bridge lúc này khá rõ ràng. Chelsea không còn đặt chiến thắng tức thì lên hàng đầu, mà hướng tới xây dựng nền móng bền vững. Chính vì vậy, những Klopp hay Zidane dù giàu danh tiếng và kinh nghiệm, không nằm trong kế hoạch của đội bóng thành London ở thời điểm hiện tại.

Với Maresca, ông giúp Chelsea giành chức vô địch Conference League và FIFA Club World Cup trong năm 2025, nhưng ban lãnh đạo vẫn quyết định thay đổi vì cho rằng đội bóng cần một cú hích mới để cứu vãn mùa giải. Chelsea còn nguyên cơ hội cạnh tranh ở 4 đấu trường gồm Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup và Carabao Cup.

Bên cạnh chuyên môn, cách hành xử của Maresca cũng khiến giới chủ không hài lòng. Việc ông trao đổi với Man City và Juventus về tương lai, trong khi còn hợp đồng với Chelsea, được xem là giọt nước tràn ly. Dù nhà cầm quân người Italy sẵn sàng chấm dứt các cuộc đàm phán nếu được gia hạn, đề xuất này bị ban lãnh đạo Chelsea thẳng thừng từ chối.