Chelsea đặt dấu chấm hết cho Klopp, Zidane

  • Thứ sáu, 2/1/2026 18:21 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Chelsea tìm kiếm HLV mới sau khi chia tay Enzo Maresca, nhưng không có ý định chạy theo những tên tuổi lớn như Jurgen Klopp hay Zinedine Zidane.

Chelsea không có ý định với Jurgen Klopp hay Zinedine Zidane.

Theo The Times, Chelsea không chọn lối đi quen thuộc thời Roman Abramovich khi những Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Antonio Conte hay Thomas Tuchel lần lượt được chọn. Thay vào đó, tập đoàn BlueCo trung thành với triết lý ưu tiên các HLV trẻ, giàu tiềm năng và dễ thích nghi với định hướng dài hạn của CLB.

HLV Liam Rosenior của Strasbourg, một đội bóng cùng hệ sinh thái BlueCo, đang nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu. Rosenior được xem là ứng viên sáng giá nhờ sự am hiểu mô hình vận hành và khả năng phát triển cầu thủ trẻ.

Thông điệp từ Stamford Bridge lúc này khá rõ ràng. Chelsea không còn đặt chiến thắng tức thì lên hàng đầu, mà hướng tới xây dựng nền móng bền vững. Chính vì vậy, những Klopp hay Zidane dù giàu danh tiếng và kinh nghiệm, không nằm trong kế hoạch của đội bóng thành London ở thời điểm hiện tại.

Với Maresca, ông giúp Chelsea giành chức vô địch Conference League và FIFA Club World Cup trong năm 2025, nhưng ban lãnh đạo vẫn quyết định thay đổi vì cho rằng đội bóng cần một cú hích mới để cứu vãn mùa giải. Chelsea còn nguyên cơ hội cạnh tranh ở 4 đấu trường gồm Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup và Carabao Cup.

Bên cạnh chuyên môn, cách hành xử của Maresca cũng khiến giới chủ không hài lòng. Việc ông trao đổi với Man City và Juventus về tương lai, trong khi còn hợp đồng với Chelsea, được xem là giọt nước tràn ly. Dù nhà cầm quân người Italy sẵn sàng chấm dứt các cuộc đàm phán nếu được gia hạn, đề xuất này bị ban lãnh đạo Chelsea thẳng thừng từ chối.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Chelsea Mourinho Zidane HLV Klopp Chelsea

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

