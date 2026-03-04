Chuyện gì đang xảy ra với Tiến Linh?

Cơn khát bàn thắng kéo dài của Nguyễn Tiến Linh không chỉ là vấn đề cá nhân, mà đang trở thành bài toán khó cho cả CLB CA TP.HCM lẫn tuyển quốc gia.

Chân sút số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Linh vẫn chưa giải tỏa được cơn bế tắc bàn thắng dù vẫn hiện hữu trong đội hình chính của Công an TP.HCM. Nỗi lo không khi bàn của cựu tiền đạo Bình Dương không chỉ đến với HLV Lê Huỳnh Đức mà còn cả ông Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam.

Cơn khát kéo dài

Nói về độ phủ sóng, Tiến Linh là tiền đạo nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam vào thời điểm này. Anh át vía cả Công Phượng khi chân sút này tìm cho mình một ngã rẽ mới ở một sân chơi thấp hơn để tìm sự bình yên.

Ở tuổi 29, Tiến Linh vẫn đang ở thời đỉnh cao, chín muồi nhất của sự nghiệp cầu thủ. Ấy thế nhưng, chân sút này cũng dường như đi vào trào lưu chung của những tiền đạo được kỳ vọng là vắng bóng trên bảng cập nhật danh sách ghi bàn ở các giải quốc nội, như những Công Phượng, Tuấn Hải…

Tiến Linh tịt ngòi cùng thời điểm CA TP.HCM sa sút. Ảnh: CLB CA TP.HCM.

Lần gần nhất Tiến Linh ghi bàn là trong chiến 3-2 của CA TP.HCM trước SLNA vào ngày 27/9/2025. Nếu tính thời gian thì đến 5 tháng rồi chân sút này không ghi bàn ở V.League.

Tuy nhiên, quy ra thời gian sẽ đem đến “nỗi oan khuất’ cho chân sút này bởi trong thời gian đó, các giải trong nước phải tạm dừng đến 2,5 tháng để U23 Việt Nam tập trung, thi đấu. Nhưng tính số trận, chân sút này cũng đã có 8 trận liên tục không ghi bàn ở V.League, tức 720 phút tịt ngòi.

Tất nhiên, cũng phải làm cho cặn kẽ là trong số đó, có vài trận Tiến Linh không đá đủ 90 phút. Như trận gặp Thanh Hóa ở vòng 12, tiền đạo này phải rời sân đầu hiệp 2 do chấn thương. Thực ra trong quãng thời gian này, Tiến Linh cũng có 1 bàn thắng. Nhưng đó là pha lập công ở cúp Quốc gia, vào lưới đội hạng Nhất TP.HCM nên giá trị của bàn thắng này là không cao.

Và cũng biết rằng, chân sút này được trao cơ hội để trút gánh nặng bế tắc nhưng lại không thành công ở tình huống không dễ hơn là từ chấm 11 m khi CA TP.HCM được hưởng quả phạt đền trong trận gặp PVF-CAND hôm 1/2.

Vì sao nên nỗi?

Lý giải cho cơn khát bàn thắng kéo dài của Tiến Linh, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết là vòng tròn "chấn thương - chữa trị lành - thi đấu - tái phát" luẩn quẩn đeo bám chân sút này trong hơn 5 tháng vừa qua. Hơn hết, cựu Quả bóng vàng này mất phong độ, CA TP.HCM là đội phải gánh hậu quả đầu tiên.

Thực tế khi Tiến Linh sung sức, anh không chỉ là cỗ máy ghi bàn mà còn đóng góp trong lối chơi chung bằng những đường chuyền, những pha chạy chỗ linh hoạt để đồng đội có cơ hội tiếp cận cầu môn đối phương. Ngược lại, CA TP.HCM hiện tại đang dần rơi tự do trên bảng xếp hạng khi mấp mé với nhóm nguy hiểm sau những trận thua liên tiếp do Tiến Linh (và các đồng đội khác) không thể săn bàn.

Tiến Linh cần sớm lấy lại phong độ. Ảnh: CLB CA TP.HCM.

Nỗi lo về sự sa sút của chân sút sinh năm 1997 này không chỉ đến với HLV Lê Huỳnh Đức. HLV Kim Sang-sik cũng chứa chất nỗi ưu tư khi nhìn cậu học trò, ngay cả sút 11 mét cũng không ghi được bàn thắng.

Ông Kim nhìn vào Tiến Linh và trầm tư là bởi vào cuối tháng 3, tuyển Việt Nam có 1 trận đấu rất quan trọng với Malaysia. Đây là một trận đấu mà thầy trò ông Kim buộc phải thắng cho dù AFC có ra quyết định có lợi cho tuyển Việt Nam đi chăng nữa.

Muốn thắng thì phải biết ghi bàn. Hình ảnh của Tiến Linh cũng là bước tranh chung của các chân sút có thâm niên ở tuyển Việt Nam nếu nhìn vào màn trình diễn ở V.League. Tất cả đang loay hoay với vấn đề phong độ khi vẫn không tìm được con được thanh thoát nhất để vào khung thành đối phương.

V.League còn 3 trận đấu trước khi bước vào kỳ nghỉ để tuyển Việt Nam tập trung, thi đấu với Malaysia. Liệu Tiến Linh có kịp “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” để lấy lại niềm tin và hy vọng cho CA TP.HCM và ĐT Việt Nam bằng những bàn thắng? Đó xem cũng là mong mỏi của giới mộ điệu!