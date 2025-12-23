Đình Bắc lọt top 5 danh sách rút gọn Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Báo Sài Gòn Giải Phóng chính thức công bố top 5 rút gọn cho đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Danh sách gồm Tiến Linh, Quang Hải, Đình Bắc, Hoàng Đức và Trung Kiên.

Đình Bắc góp mặt trong danh sách rút gọn đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Đây là năm gương mặt được ban chuyên môn đánh giá cao nhất sau quá trình theo dõi, chấm điểm và thảo luận kéo dài. Các tiêu chí đặt ra tập trung vào đóng góp chuyên môn, tính ổn định, tầm ảnh hưởng trong tập thể và dấu ấn ở những thời điểm quyết định của mùa giải 2025.

Trong danh sách này, tiền đạo Tiến Linh nổi bật với khả năng ghi bàn và vai trò đầu tàu trên hàng công. Tiền vệ Quang Hải tiếp tục cho thấy giá trị ở những khoảnh khắc then chốt, với kỹ thuật và tư duy chơi bóng mang tính đột biến cao.

Đình Bắc là đại diện tiêu biểu cho lớp cầu thủ trẻ, gây ấn tượng bằng sự bứt phá, tinh thần thi đấu mạnh mẽ và đóng góp ngày càng rõ nét. Tại SEA Games 33, cầu thủ thuộc CAHN chơi hay, góp công lớn giúp U22 Việt Nam giành HCV.

Ở tuyến giữa, Hoàng Đức gây chú ý nhờ giữ vai trò điều tiết và kết nối lối chơi, là trục xoay chiến thuật giúp đội bóng duy trì sự cân bằng. Trong khi đó, thủ thành Trung Kiên được ghi nhận bởi sự ổn định, kỷ luật và hiệu quả trong khâu phòng ngự, đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ suốt mùa giải. Anh cũng là thành viên U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33.

Theo đánh giá từ ban tổ chức, sự đồng thuận cao dành cho năm ứng viên này không đến từ danh tiếng hay yếu tố cảm tính. Các lựa chọn được đưa ra dựa trên dữ liệu chuyên môn, màn trình diễn xuyên suốt và tác động thực tế của từng cầu thủ đối với tập thể mà họ thi đấu.

Việc công bố top 5 rút gọn đánh dấu bước quan trọng trước khi Quả bóng vàng Việt Nam 2025 tìm ra chủ nhân cuối cùng. Cuộc cạnh tranh được dự báo sẽ rất sít sao, khi mỗi cái tên đều đại diện cho một lát cắt khác nhau của bóng đá Việt Nam trong năm qua.

Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 26/12 tại TP.HCM.