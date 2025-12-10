Quả Bóng Vàng Việt Nam mở cửa cho khán giả

Không chỉ tôn vinh chuyên môn, Quả Bóng vàng Việt Nam 2025 mở lại hạng mục dành cho cảm xúc, nơi khán giả trực tiếp lựa chọn “Cầu thủ được yêu thích nhất”.

Công Phượng từng giành giải "Cầu thủ được yêu thích nhất".

Sau 8 năm gián đoạn, hạng mục “Cầu thủ được yêu thích nhất” chính thức trở lại hệ thống giải thưởng của Quả Bóng vàng Việt Nam, giải thưởng danh giá bậc nhất của bóng đá Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức từ năm 1995.

Từ hôm nay (10/12), cổng bình chọn “Cầu thủ được yêu thích nhất” năm 2025 chính thức mở. Người hâm mộ có thể tham gia bình chọn trực tuyến. Thời gian bình chọn kéo dài đến hết ngày 23/12/2025, trùng với giai đoạn các đội tuyển quốc gia tranh tài tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Quả Bóng vàng Việt Nam từ lâu được xem là “thước đo” chuyên môn của bóng đá nước nhà, với hệ thống bình chọn dựa trên ý kiến của giới chuyên môn, huấn luyện viên và truyền thông. Việc khôi phục hạng mục “Cầu thủ được yêu thích nhất” tạo thêm không gian để người hâm mộ trực tiếp gửi gắm tình cảm, tiếng nói và sự ủng hộ tới các cầu thủ, yếu tố làm nên sức sống bền bỉ của bóng đá.

Đối tượng bình chọn năm nay được mở rộng, gồm các cầu thủ nam, nữ đang thi đấu tại V.League, giải hạng Nhất và futsal. Cách tiếp cận này giúp tăng tính đại diện, đồng thời mở ra cơ hội để những gương mặt giàu cống hiến nhưng ít xuất hiện trên các bảng xếp hạng chuyên môn vẫn có thể được công chúng ghi nhận.

Năm 2017, khi hạng mục này lần đầu được tổ chức, danh hiệu “Cầu thủ được yêu thích nhất” đã thuộc về Nguyễn Công Phượng. Thành công của cuộc bình chọn khi đó cho thấy sức hút rất lớn của một giải thưởng đặt cảm xúc người hâm mộ ở vị trí trung tâm.

Không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh, cuộc bình chọn năm 2025 còn là hoạt động truyền thông tương tác quy mô lớn, thể hiện xu hướng kết hợp giữa thể thao và nền tảng số. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ, những lá phiếu từ khán giả không chỉ mang ý nghĩa bình chọn, mà còn là nguồn động viên lớn lao với các cầu thủ trên hành trình khẳng định mình.