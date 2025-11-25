Vinicius và cuộc nổi loạn trong tuyệt vọng

Hơn 1 năm đã trôi qua kể từ khoảnh khắc Vinicius Jr. hụt Quả bóng vàng trong gang tấc, nhưng cú sốc ấy vẫn để lại vết rạn quá lớn trong tâm lý của ngôi sao người Brazil.

Vinicius đang mờ mắt và mất phương hướng.

Từ thời điểm đó, Vinicius trước và sau thất bại đáng buồn ấy trở thành hai con người hoàn toàn khác nhau: một bên là ngôi sao bùng nổ, tự tin, là trung tâm mọi đường bóng của Real Madrid; bên còn lại là cầu thủ bất ổn, dễ cáu kỉnh, thường xuyên cảm thấy bị xem nhẹ và phản ứng tiêu cực trước những thay đổi của đội bóng.

Nỗ lực gấp 10 trong hư vô

Ngay sau khi hụt danh hiệu cao quý, Vinicius từng tuyên bố sẽ “nỗ lực gấp 10 lần” để chạm tay vào Quả bóng vàng trong tương lai. Nhưng thực tế phũ phàng chỉ ra điều ngược lại: thay vì thăng tiến, anh rơi vào vòng xoáy của sự bất mãn, hụt hẫng, và giờ là những hành động bị xem là nổi loạn.

Một trong những cú đánh mạnh nhất vào tham vọng của Vinicius chính là sự xuất hiện của Kylian Mbappe tại Real Madrid mùa 2024/25. Nếu năm 2023/24 Vini là đầu tàu lối chơi, là trung tâm các đòn tấn công, là người được ưu tiên tuyệt đối ở biên trái, thì từ khi Mbappe cập bến Bernabeu, cán cân quyền lực thay đổi hoàn toàn. Vinicius buộc phải rời bỏ vị trí sở trường để nhường sân cho Mbappe, người ngay lập tức trở thành siêu sao mới của đội bóng.

Vinicius phải nhường hào quang cho Mbappe.

Những con số không biết nói dối. Mùa 2024/25, Mbappé ghi 44 bàn, gấp đôi Vinicius. Riêng tại La Liga, Mbappe có 31 bàn, gấp ba lần người đồng đội Brazil. Các đường bóng tập trung về phía siêu sao người Pháp, anh trở thành ưu tiên chiến thuật của Real, là biểu tượng mới trong chiến dịch xây dựng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong hoàn cảnh ấy, Vinicius từ biểu tượng trung tâm trở thành nhân tố phải chia sẻ ánh sáng và chịu thiệt về vị trí lẫn vai trò.

Niềm kiêu hãnh của một cầu thủ từng tin rằng mình xứng đáng giành Quả bóng vàng không thể chịu đựng sự thật này. Nhưng Vinicius cũng hiểu rằng không thể chống lại tập thể hay phản đối trực tiếp Real Madrid, đội bóng đã bảo vệ anh trong vô số scandal, từ những vụ phân biệt chủng tộc đến những tranh cãi trên sân cỏ. Và thế là anh nhắm vào mục tiêu dễ hơn: HLV Xabi Alonso.

Quẫy đạp trong vô vọng

Từ FIFA Club World Cup tới La Liga, rồi trở lại Champions League, chuỗi hành động nổi loạn của Vinicius cho thấy sự bất mãn đã tích tụ từ lâu. Cao điểm là trận El Clasico ngày 26/10, khi Alonso rút anh khỏi sân và Vinicius đi thẳng vào đường hầm, miệng nói “Lúc nào cũng là tôi. Tôi sẽ rời đội. Tốt hơn là tôi đi”. Đó không phải lời nói bộc phát, mà là sự thật phơi bày tâm trí của một người đang cảm thấy mình bị hạ thấp, bị mất vị trí, bị tước đi cơ hội trở lại đường đua Quả bóng vàng.

Khi ngồi lại với Chủ tịch Florentino Perez cuối tháng 10, Vinicius không còn giấu giếm nữa: anh từ chối gia hạn hợp đồng nếu mối quan hệ với Alonso không được cải thiện, đồng thời đưa ra những yêu cầu mang tính tối hậu thư, từ đòi lương 30 triệu euro mỗi mùa cho tới điều kiện Alonso phải rời ghế HLV. Những đòi hỏi ấy, nhìn bề ngoài tưởng là nỗ lực lấy lại vị thế, nhưng thực chất phản ánh một ý định khác: tìm đường rời Real Madrid.

Vinicius đừng nên để chủ tịch Florentino Perez nổi giận.

Vinicius hiểu rằng khi Mbappe đã đến, cửa để anh trở thành ngôi sao số một ở Bernabeu gần như đã đóng lại. Và với một cầu thủ đang khao khát Quả bóng vàng đến mức ám ảnh, việc chơi bên cạnh Mbappe, người có khả năng thống trị cả châu Âu trong nhiều năm tới, chỉ khiến giấc mơ ấy xa thêm. Đòi lương cao, đòi quyền lực, đòi thay HLV… tất cả đều là những bước chuẩn bị cho một cuộc chia ly, nơi anh có thể trở lại làm trung tâm ở một CLB khác.

Vấn đề là Vinicius dường như quên một sự thật quan trọng: không nhiều đội bóng sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ để chiêu mộ một ngôi sao đầy cá tính, có cái tôi mạnh và dễ va chạm như anh. Nếu có, phần lớn sẽ là các CLB Saudi Arabia, những đội bóng giàu tiền nhưng hoàn toàn nằm ngoài đường đua Quả bóng vàng mà anh khao khát.

Ở tuổi 25, Vinicius đang đứng giữa ngã ba đường: ở lại Real để chiến đấu trong một hệ thống xoay tua và chấp nhận ánh sáng chia sẻ, hay ra đi để tìm lại sân khấu riêng, nhưng đánh đổi bằng việc rời xa trung tâm bóng đá đỉnh cao. Dù chọn hướng nào, tâm trí hỗn loạn và những hành động nóng nảy gần đây cho thấy một điều rõ ràng: Vinicius đang hóa điên vì khát khao Quả bóng vàng, thứ danh hiệu mà anh tin mình đã từng rất gần, nhưng giờ lại trôi xa hơn bao giờ hết.