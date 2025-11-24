Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vinicius dọa ra đi vì xung đột với Alonso

  • Thứ hai, 24/11/2025 22:28 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Vinicius Junior quyết định không gia hạn hợp đồng với Real Madrid nếu mối quan hệ căng thẳng với HLV Xabi Alonso không được cải thiện.

Real Madrid đối mặt nguy cơ mất một trong những trụ cột khi Vinicius Junior không muốn gia hạn hợp đồng chừng nào mối quan hệ với HLV Xabi Alonso còn căng thẳng. Theo The Athletic, tuyên bố này được ngôi sao Brazil gửi trực tiếp tới Chủ tịch Florentino Perez trong cuộc gặp vào cuối tháng trước.

Hợp đồng của Vinicius có thời hạn đến tháng 6/2027, nhưng nỗ lực gia hạn liên tục bế tắc. Mọi chuyện leo thang sau trận thắng Barcelona 2-1 tại Nou Camp ngày 26/10. Sau khi bị thay ra ở phút 72, Vinicius tức giận lớn tiếng: "Lúc nào cũng tôi! Tốt hơn là tôi rời đi".

Sau trận, anh phải đích thân đến xin lỗi ông Perez. Tuy nhiên, cũng trong cuộc gặp này, Vinicius khẳng định bản thân không thể cam kết tương lai tại sân Bernabeu vì không còn tìm được tiếng nói chung với HLV Alonso.

Mối quan hệ của cặp đôi trở nên xấu đi từ tháng 7 khi Real thua PSG 0-4 ở bán kết FIFA Club World Cup 2025. Khi đó, Alonso dự định để Vinicius dự bị, rồi bố trí anh đá cánh phải – vị trí không phải sở trường.

Bước sang mùa mới, vai trò của Vinicius tiếp tục giảm sút. Anh chỉ đá trọn vẹn 5/17 trận, 4 lần ngồi dự bị. Vinicius cho rằng mình bị đối xử thiếu công bằng và cố tình không nhắc tên Alonso trong thư xin lỗi sau El Clasico, chi tiết khiến phòng thay đồ choáng váng.

Vinicius anh 1

Vinicius được cho là mâu thuẫn với Alonso.

Ở khía cạnh hợp đồng, Real đề nghị mức lương 20 triệu euro/năm sau thuế, nhưng Vinicius muốn gói đãi ngộ lịch sử, tương đương thời Cristiano Ronaldo với tổng trị giá khoảng 30 triệu euro/năm gồm lương, thưởng. Đây là mức Real chưa từng áp dụng với bất kỳ cầu thủ nào. Khi không đạt thỏa thuận, các cuộc đàm phán đình trệ.

The Athletic thông tin thêm rằng Real đánh giá cao dấu ấn của Alonso khi CLB dẫn đầu La Liga, nhưng cũng lo ngại về tâm trạng bất mãn của một nhóm cầu thủ trong phòng thay đồ, với Vinicius là trường hợp rõ ràng nhất. Perez vẫn dành sự bảo vệ đặc biệt cho ngôi sao Brazil, song tình hình hiện tại khiến ban lãnh đạo buộc phải tìm cách dập tắt xung đột càng sớm càng tốt.

Real kỳ vọng kết quả tốt trên sân cỏ cùng phong độ cải thiện của Vinicius sẽ giúp đôi bên hàn gắn. Tuy nhiên, cho đến khi mối quan hệ với Alonso được giải quyết, việc gia hạn hợp đồng của Vinicius vẫn bị đóng băng hoàn toàn.

Chưa kể, "Los Blancos" cũng được cho là sẵn sàng bán đứt Vinicius nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Vinicius không còn là số 1 ở Real Madrid

Từ một biểu tượng của thứ bóng đá bùng nổ dưới thời Carlo Ancelotti, Vinicius Junior giờ đứng trước ngã rẽ lớn nhất sự nghiệp tại Real Madrid.

12 giờ trước

MU quan tâm Vinicius

Tương lai của Vinicius Jr trở thành chủ đề nóng khi truyền thông châu Âu đồng loạt tiết lộ ngôi sao người Brazil được CLB Premier League theo đuổi.

06:43 22/11/2025

Tối hậu thư cho Vinicius

Dù hợp đồng hiện tại còn hiệu lực tới năm 2027, Chủ tịch Florentino Perez muốn mọi thứ được giải quyết dứt điểm trước tháng 6 nhằm tránh rơi vào thế bị động.

08:42 21/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Vinicius Vinicius

    Đọc tiếp

    Ronaldo chot dia diem lam dam cuoi hinh anh

    Ronaldo chốt địa điểm làm đám cưới

    53 phút trước 06:53 25/11/2025

    0

    Siêu sao Cristiano Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodriguez được cho là sẽ tổ chức đám cưới tại quê nhà Madeira vào mùa hè năm sau, ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc.

    Guardiola thay xau ho hinh anh

    Guardiola thấy xấu hổ

    54 phút trước 06:53 25/11/2025

    0

    HLV Pep Guardiola thừa nhận cảm giác xấu hổ và hối lỗi sau màn va chạm với cameraman khi Man City thua Newcastle 1-2 hôm 23/11.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý