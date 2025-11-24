Vinicius dọa ra đi vì xung đột với Alonso

Vinicius Junior quyết định không gia hạn hợp đồng với Real Madrid nếu mối quan hệ căng thẳng với HLV Xabi Alonso không được cải thiện.

Real Madrid đối mặt nguy cơ mất một trong những trụ cột khi Vinicius Junior không muốn gia hạn hợp đồng chừng nào mối quan hệ với HLV Xabi Alonso còn căng thẳng. Theo The Athletic, tuyên bố này được ngôi sao Brazil gửi trực tiếp tới Chủ tịch Florentino Perez trong cuộc gặp vào cuối tháng trước.

Hợp đồng của Vinicius có thời hạn đến tháng 6/2027, nhưng nỗ lực gia hạn liên tục bế tắc. Mọi chuyện leo thang sau trận thắng Barcelona 2-1 tại Nou Camp ngày 26/10. Sau khi bị thay ra ở phút 72, Vinicius tức giận lớn tiếng: "Lúc nào cũng tôi! Tốt hơn là tôi rời đi".

Sau trận, anh phải đích thân đến xin lỗi ông Perez. Tuy nhiên, cũng trong cuộc gặp này, Vinicius khẳng định bản thân không thể cam kết tương lai tại sân Bernabeu vì không còn tìm được tiếng nói chung với HLV Alonso.

Mối quan hệ của cặp đôi trở nên xấu đi từ tháng 7 khi Real thua PSG 0-4 ở bán kết FIFA Club World Cup 2025. Khi đó, Alonso dự định để Vinicius dự bị, rồi bố trí anh đá cánh phải – vị trí không phải sở trường.

Bước sang mùa mới, vai trò của Vinicius tiếp tục giảm sút. Anh chỉ đá trọn vẹn 5/17 trận, 4 lần ngồi dự bị. Vinicius cho rằng mình bị đối xử thiếu công bằng và cố tình không nhắc tên Alonso trong thư xin lỗi sau El Clasico, chi tiết khiến phòng thay đồ choáng váng.

Vinicius được cho là mâu thuẫn với Alonso.

Ở khía cạnh hợp đồng, Real đề nghị mức lương 20 triệu euro/năm sau thuế, nhưng Vinicius muốn gói đãi ngộ lịch sử, tương đương thời Cristiano Ronaldo với tổng trị giá khoảng 30 triệu euro/năm gồm lương, thưởng. Đây là mức Real chưa từng áp dụng với bất kỳ cầu thủ nào. Khi không đạt thỏa thuận, các cuộc đàm phán đình trệ.

The Athletic thông tin thêm rằng Real đánh giá cao dấu ấn của Alonso khi CLB dẫn đầu La Liga, nhưng cũng lo ngại về tâm trạng bất mãn của một nhóm cầu thủ trong phòng thay đồ, với Vinicius là trường hợp rõ ràng nhất. Perez vẫn dành sự bảo vệ đặc biệt cho ngôi sao Brazil, song tình hình hiện tại khiến ban lãnh đạo buộc phải tìm cách dập tắt xung đột càng sớm càng tốt.

Real kỳ vọng kết quả tốt trên sân cỏ cùng phong độ cải thiện của Vinicius sẽ giúp đôi bên hàn gắn. Tuy nhiên, cho đến khi mối quan hệ với Alonso được giải quyết, việc gia hạn hợp đồng của Vinicius vẫn bị đóng băng hoàn toàn.

Chưa kể, "Los Blancos" cũng được cho là sẵn sàng bán đứt Vinicius nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.