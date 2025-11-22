MU quan tâm Vinicius

Tương lai của Vinicius Jr trở thành chủ đề nóng khi truyền thông châu Âu đồng loạt tiết lộ ngôi sao người Brazil được CLB Premier League theo đuổi.

MU được cho là quan tâm tới Vinicius.

Theo DAZN và Fichajes, MU xem Vinicius là ngôi sao có thể thổi bùng kỷ nguyên mới tại Old Trafford. "Quỷ đỏ" sẵn sàng gửi một lời đề nghị khổng lồ, được mô tả như một khoản đầu tư chiến lược mang tính dài hạn, dù thương vụ này gần như bất khả thi xét trên bối cảnh tài chính và việc họ chi hơn 200 triệu bảng trong mùa hè vừa qua.

Tại Real, vị thế của Vinicius không còn như trước. Hợp đồng của anh còn hiệu lực tới năm 2027, nhưng phong độ thiếu ổn định cộng với khả năng mất suất đá chính dưới thời HLV Xabi Alonso khiến tương lai bị đặt dấu hỏi. Căng thẳng lên đỉnh điểm ở trận El Clasico, khi Vinicius bực dọc ném tay lên trời lúc bị rút khỏi sân, thậm chí buột miệng: "Lúc nào cũng là tôi. Tôi rời đội thì hơn".

Real được cho là cân nhắc bán đứt Vinicius để thu về khoản lợi nhuận lịch sử. Về phần mình, lập trường của Vinicius không thay đổi. Năm 2022, khi được hỏi về Premier League, anh thừa nhận đó là giải đấu hấp dẫn nhưng tuyên bố: "Giấc mơ của tôi luôn là thi đấu cho Real Madrid. Tôi hạnh phúc ở đây và nghĩ rằng mình sẽ gắn bó đến hết sự nghiệp".

Hiện cuộc đàm phán về hợp đồng mới giữa Vinicius và Real đổ bể. Trần lương hiện tại của Real ở mức 20 triệu euro/năm (tính cả thưởng), là con số Kylian Mbappe đang nhận. Phía Real thể hiện thiện chí khi đề nghị mức lương cố định 20 triệu euro mà không bao gồm khoản thưởng bổ sung 10 triệu euro cho Vinicius. Dẫu thế, đội ngũ của Vinicius cho rằng mức lương này quá thấp.