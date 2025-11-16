Chelsea ra giá kỷ lục cho Vinicius

CLB thành London được cho là sẵn sàng chiêu mộ ngôi sao của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Vinicius không còn được đảm bảo tương lai ở Real.

Theo Fichajes, Chelsea dự chi 150 triệu euro, qua đó biến Vinicius thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh, phá kỷ lục được nắm giữ bởi Alexander Isak khi gia nhập Liverpool với giá 140 triệu euro.

Nếu thương vụ này thành công, "The Blues" sẽ sở hữu bộ ba hàng công đến từ Brazil rất đáng xem gồm trung phong Joao Pedro, Vinicius ở cánh trái và tài năng trẻ sáng giá Estevao phía đối diện.

Theo Sacha Tavolieri, nhà báo chuyên săn tin tức chuyển nhượng, cuộc đàm phán về hợp đồng mới giữa Vinicius và Real Madrid chính thức đổ bể. Ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu sẽ rao bán cầu thủ sinh năm 2000 ngay trong kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo.

Nguồn cơn của mâu thuẫn giữa Vinicius và Real được cho là từ đề nghị tăng lương. Đội ngũ của Vinicius - bao gồm hai "siêu cò" Fred Pena và Thassilo Soares, vừa ra yêu sách mới.

Họ yêu cầu Real nâng lương cho cầu thủ ngang bằng với Kylian Mbappe, bất kể con số tiền đạo người Pháp nhận được là bao nhiêu, Vinicius muốn thu nhập tương đương (kể cả thưởng). Trần lương hiện tại của Real Madrid chỉ ở mức 20 triệu euro/năm (tính cả thưởng), là con số Mbappe đang nhận.

Phía Real Madrid cũng thể hiện thiện chí khi đề nghị mức lương cố định 20 triệu euro mà không bao gồm khoản thưởng bổ sung 10 triệu euro. Dẫu thế, đội ngũ của Vinicius cho rằng mức lương này quá thấp.

Sau khi Carlo Ancelotti rời đi, Vinicius không còn được đảm bảo vị trí trong kế hoạch của tân thuyền trưởng Xabi Alonso. Vừa qua, cầu thủ sinh năm 2000 còn tỏ thái độ với huấn luyện viên trưởng khi bị thay ra ở Siêu kinh điển và được cho là nguyên nhân chia rẽ phòng thay đồ.