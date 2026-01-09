Báo Thái Lan mổ xẻ thất bại của đội U23

Thất bại 1-2 trước U23 Australia hôm 8/1 được báo chí Thái Lan xem như một “bài học trưởng thành”, hơn là cú vấp đáng giận dữ, cho hành trình của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á.

U23 Thái Lan thất bại ở trận ra quân tại VCK U23 châu Á.

Trang Main Stand mô tả đây là trận đấu mà U23 Thái Lan “tự làm khó mình”. Đại diện Đông Nam Á khởi đầu đầy hứng khởi, chơi chủ động và gây bất ngờ khi sớm vươn lên dẫn bàn.

Theo Main Stand, đó là giai đoạn U23 Thái Lan triển khai đúng ý đồ chiến thuật, pressing tốt và khiến Australia gặp khó trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới. Tuy nhiên, bước ngoặt đến từ chiếc thẻ đỏ trong hiệp một.

Main Stand nhấn mạnh rằng kể từ thời điểm này, thế trận gần như “đã được định đoạt”. Chơi thiếu người trước đối thủ vượt trội về thể lực và tổ chức, U23 Thái Lan buộc phải lùi sâu phòng ngự. Sự chủ động biến mất, trong khi áp lực từ Australia tăng dần theo từng phút.

Siamsport đi sâu vào yếu tố bản lĩnh. Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở thẻ đỏ, mà còn ở cách các cầu thủ trẻ phản ứng sau biến cố.

U23 Thái Lan đánh mất sự bình tĩnh cần thiết, liên tục chuyền hỏng ở trung tuyến và không còn giữ được nhịp độ trận đấu. Khi bàn gỡ hòa xuất hiện, tinh thần đội bóng xuống rõ rệt, mở đường cho bàn thua thứ hai.

U23 Thái Lan chơi rất nỗ lực trước U23 Australia.

Trong khi đó, BallThai có cái nhìn dung hòa hơn. Trang này nhận định thất bại trước Australia, đội bóng được đánh giá cao của giải, không phải kết quả gây sốc.

BallThai đánh giá cao nỗ lực phòng ngự trong thế thiếu người, đồng thời chỉ ra rằng vấn đề cốt lõi của U23 Thái Lan là khả năng kiểm soát trận đấu khi rơi vào tình thế bất lợi.

Điểm chung trong các bài viết của báo Thái Lan là sự thẳng thắn nhưng không bi quan. Họ thừa nhận chênh lệch về đẳng cấp và kinh nghiệm, song coi đây là phép thử cần thiết cho một tập thể còn non trẻ.

Thất bại trước Australia, theo truyền thông Thái Lan, không phải dấu chấm hết, mà là lời nhắc nhở rằng ở sân chơi châu lục, chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng đủ khiến mọi nỗ lực sụp đổ.