U23 Thái Lan gục ngã trước Australia

  • Thứ năm, 8/1/2026 18:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một chiếc thẻ đỏ quá sớm đẩy U23 Thái Lan từ thế chủ động vào vòng xoáy bất lợi, để rồi gục ngã 1-2 trước U23 Australia ở trận mở màn bảng D VCK U23 châu Á 2026.

U23 Thái Lan (áo đỏ) gục ngã trước Australia.

U23 Thái Lan bước vào trận đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần rõ ràng: phòng ngự chặt chẽ, chắt chiu cơ hội. Kế hoạch đó nhanh chóng mang lại trái ngọt.

Ngay phút thứ 8, từ một tình huống phạt góc, Sittha Boonla dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho “Voi chiến”. Bàn thắng sớm không chỉ giúp Thái Lan giải tỏa áp lực, mà còn tạo ra cảm giác họ đủ bản lĩnh để gây khó cho đối thủ được đánh giá cao hơn.

Nhưng bóng đá đỉnh cao hiếm khi cho phép sai lầm. Phút 12, Pol-ek Maneekorn có pha vào bóng thô bạo. Ban đầu chỉ là thẻ vàng, song VAR đã can thiệp và trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp.

Quyết định ấy lập tức thay đổi cục diện. Từ thế trận có tổ chức, U23 Thái Lan buộc phải lùi sâu, co cụm, chống đỡ sức ép kéo dài.

U23 Thai Lan anh 1

U23 Australia thể hiện kinh nghiệm trước U23 Thái Lan.

Australia không bỏ lỡ cơ hội. Phút 28, sau một pha lộn xộn trong vòng cấm, VAR tiếp tục xuất hiện và mang về quả phạt đền cho đội bóng trẻ xứ chuột túi. Ethan Alagic lạnh lùng gỡ hòa 1-1.

Chỉ hai phút sau, tiền vệ này lại trở thành điểm nhấn với đường chuyền thông minh để Mathias McAllister dứt điểm, hoàn tất màn lội ngược dòng ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, U23 Thái Lan chơi bằng tất cả những gì còn lại. Họ phòng ngự kiên cường, di chuyển không biết mệt và cố gắng kéo chậm nhịp trận đấu.

Trong thế thiếu người, việc giữ được tỷ số 1-2 đến hết trận cũng phản ánh nỗ lực đáng ghi nhận. Tuy nhiên, từng đó là chưa đủ để cứu họ khỏi một thất bại cay đắng.

Ở chiều ngược lại, U23 Australia cho thấy sự già dặn cần thiết của một ứng viên nặng ký. Họ tận dụng tốt lợi thế hơn người, kiểm soát nhịp độ và không cho đối thủ cơ hội sửa sai.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

