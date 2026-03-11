Atletico Madrid vùi dập Tottenham

Rạng sáng 11/3, Tottenham thua thảm trên sân nhà của Atletico Madrid ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Atlético Madrid đã tận dụng triệt để một hiệp đấu đầu tiên thảm họa của Tottenham Hotspur để giành chiến thắng đậm ở lượt đi vòng 1/8, đồng thời kéo dài chuỗi 20 trận bất bại trên sân nhà của họ tại các vòng knock-out Champions League.

Ngay từ những phút đầu tiên, Tottenham đã tự đẩy mình vào thế khó bởi những sai lầm cá nhân nghiêm trọng. Chỉ sau 6 phút thi đấu, thủ môn Antonín Kinsk7 trượt chân khi chuyền bóng, tạo điều kiện cho Ademola Lookman cướp bóng rồi chuyền ngang cho Julián Alvarez. Tiền đạo người Argentina không dứt điểm mà chuyền sang cho Marcos Llorente, người dễ dàng mở tỷ số cho Atlético.

Tai họa chưa dừng lại ở đó khi 8 phút sau, Micky van de Ven cũng trượt chân trong một tình huống phòng ngự, để Antoine Griezmann tận dụng cơ hội nhân đôi cách biệt.

Cơn ác mộng của Spurs tiếp tục ngay đầu hiệp hai khi Kinsky phá bóng hụt, giúp Alvarez dễ dàng ghi bàn vào lưới trống. Thủ môn người CH Czcech sau đó bị thay ra sớm, nhưng người vào thay là Guglielmo Vicario cũng nhanh chóng phải vào lưới nhặt bóng. Từ quả đá phạt của Griezmann, pha phá bóng lóng ngóng của Pape Matar Sarr khiến bóng bật ra đúng vị trí để Robin Le Normand nâng tỷ số lên 4-0.

Thủ môn mắc sai lầm khiến Spurs sớm vỡ trận.

Trong thế trận bị dồn ép, Tottenham vẫn kịp vùng lên. Pedro Porro ghi bàn rút ngắn tỷ số sau đường chuyền của Richarlison, mang lại chút hy vọng cho đội khách. Tuy nhiên, mọi nỗ lực gần như sụp đổ khi Jan Oblak cản phá cú sút của Richarlison, trước khi Griezmann đánh đầu kiến tạo để Alvarez thực hiện pha bứt tốc gần 60 m và ghi bàn thứ hai của mình, nâng tỷ số lên 5-1.

Dominic Solanke sau đó ghi thêm một bàn cho Tottenham, nhưng chừng đó là không đủ để thay đổi cục diện. Với thất bại 2-5, Spurs sẽ phải ghi ít nhất 3 bàn và không thủng lưới trên sân nhà mới có cơ hội lội ngược dòng.

