Thể thao

Real Madrid nguy to

  • Thứ ba, 10/3/2026 10:34 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Real Madrid khả năng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Jude Bellingham trong cả 2 lượt trận gặp Man City thuộc vòng 1/8 Champions League.

Bellingham khả năng vắng mặt vì chấn thương.

Theo ESPN, Bellingham chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân kheo gặp phải trong trận đấu với Rayo Vallecano hồi đầu tháng trước. Dù đội ngũ y tế của Real Madrid nỗ lực đẩy nhanh quá trình hồi phục, tình trạng thể lực của tiền vệ người Anh vẫn chưa đạt yêu cầu. Do đó, ban huấn luyện quyết định không mạo hiểm sử dụng Bellingham ở các trận gặp Man City.

Ở mùa này, Bellingham ra sân 28 trận cho Real Madrid trên mọi đấu trường và ghi 6 bàn thắng. Cựu sao Dortmund là nhân tố quan trọng trong giai đoạn đầu mùa của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, khi mang đến khả năng ghi bàn và tạo đột biến ở tuyến giữa.

Tình trạng hiện tại của Bellingham là cú sốc với Real Madrid khi đội bóng đang hứng chịu cơn bão chấn thương ở giai đoạn then chốt của mùa giải. Trước đó, tiền đạo chủ lực Kylian Mbappe cũng phải nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương. Điều này khiến sức mạnh của "Los Blancos" suy giảm đáng kể trong những trận gần đây.

Tuy nhiên, tờ AS cho biết ban huấn luyện Real Madrid hy vọng cả Mbappe lẫn Bellingham có thể trở lại tập luyện trong tuần tới. Mục tiêu của đội bóng là giúp hai ngôi sao này đạt thể trạng tốt nhất để kịp góp mặt ở giai đoạn cuối tháng 3, đặc biệt là trận derby với Atletico Madrid vào ngày 22/3.

Hiện "Los Blancos" kém Barcelona 4 điểm trên BXH La Liga. Tại Champions League, việc đối đầu với Man City trong bối cảnh lực lượng tổn thất nghiêm trọng đẩy đội bóng Tây Ban Nha vào thế khó.

Duy Luân

Real Madrid Real Madrid man city bellingham mbappe

