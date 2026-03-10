Kane giàu to nếu ở lại Bayern Munich

Tiền đạo Harry Kane khả năng sẽ nhận được mức tăng lương đáng kể nếu gia hạn hợp đồng với Bayern Munich.

Kane có thể gia hạn với Bayern. Ảnh: Reuters.

Kane hiện còn hợp đồng với Bayern đến năm 2027. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB muốn sớm gia hạn thêm vài năm nhằm giữ chân chân sút chủ lực.

Theo Bild, Bayern sẵn sàng tăng mức lương hiện tại của Kane (khoảng 400.000 bảng mỗi tuần) để thuyết phục anh ký vào bản hợp đồng mới. Với mức thu nhập này, Kane đã là cầu thủ hưởng lương cao nhất Bundesliga, và con số đó có thể còn tăng thêm nếu hai bên đạt được thỏa thuận gia hạn.

Đáng chú ý, trước đó Kane không kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trong thỏa thuận với Bayern. Điều khoản này hết hiệu lực vào cuối tháng 1 vừa qua, cho thấy tiền đạo người Anh đang ưu tiên gắn bó lâu dài với đội bóng xứ Bavaria.

Kane đang có sự nghiệp thành công. Ảnh: Reuters.

Ngay từ khi ký hợp đồng đầu tiên với Bayern, Kane đã được đảm bảo khoản thu nhập tối thiểu lên tới 86 triệu bảng. Con số này không ngừng gia tăng trong những năm qua nhờ tiền thưởng và các hoạt động kinh doanh bên lề của chân sút này.

The Sun cho biết Kane sở hữu nền tảng tài chính vững chắc nhờ các hoạt động kinh doanh và đầu tư. Công ty quản lý hình ảnh của anh, HK28 Limited, được cho là đã tích lũy hơn 11,4 triệu bảng vốn chủ sở hữu vào cuối năm 2024.

Bên cạnh đó, danh mục đầu tư của Kane cũng tăng trưởng đáng kể, từ mức 2,8 triệu bảng vào năm 2023 lên khoảng 5,1 triệu bảng trong năm 2024. Chân sút người Anh còn hợp tác với công ty thực phẩm Đức 3Bears Foods GmbH và xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của thương hiệu này.

Ở lĩnh vực bất động sản, hồ sơ tài chính cho thấy anh có khoảng 2,2 triệu bảng tiền mặt cùng danh mục bất động sản trị giá khoảng 15 triệu bảng trong năm 2024.

Kane đang hạnh phúc với sự nghiệp thi đấu lẫn kinh doanh hiện tại. Khả năng cao anh sẽ tiếp tục gắn bó với Bayern trong tương lai.

