Báo Pháp gọi màn trình diễn của Endrick là 'thảm họa'

Sau khởi đầu đầy hứa hẹn tại Lyon, Endrick bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích khi vào sân từ ghế dự bị và nhận những tiếng la ó trong trận gặp Paris FC.

Chỉ một tháng sau khi được ca ngợi như bản hợp đồng mang lại hy vọng mới cho Lyon, Endrick đang đối mặt giai đoạn khó khăn đầu tiên kể từ khi đặt chân tới bóng đá Pháp.

Trong trận gặp Paris FC cuối tuần qua, tiền đạo người Brazil chỉ vào sân từ ghế dự bị. Lyon khi đó đang bị dẫn trước và cần một cú hích trên hàng công. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Endrick không tạo ra khác biệt. Tình huống đáng chú ý nhất của anh là cú sút xa trong hiệp hai nhưng bóng đi vọt xà, kéo theo những tiếng la ó từ khán đài.

Màn trình diễn của cầu thủ được Real Madrid cho Lyon mượn lập tức bị truyền thông Pháp chỉ trích. Tờ L'Equipe mô tả phần thể hiện của Endrick là “thảm họa”, đồng thời đặt dấu hỏi về thái độ thi đấu của anh khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Tờ báo này viết rằng tiền đạo mang áo số 9 của Lyon thi đấu thiếu hiệu quả và thường xuyên xử lý cá nhân. Một số pha bóng kết thúc bằng những cú sút thiếu chính xác, thậm chí đưa bóng thẳng lên khán đài. Theo L'Equipe, Endrick thể hiện sự vụng về và thiếu tỉnh táo trong các quyết định trên sân.

Endrick đang nỗ lực tìm lại chính mình sau thời gian thi đấu không thành công ở Real Madrid.

Đây không phải lần đầu Endrick trở thành mục tiêu chỉ trích trong tuần qua. Trước đó, Lyon bị Lens loại khỏi Cúp Quốc gia Pháp. Truyền thông địa phương cho rằng tiền đạo người Brazil là một trong những cầu thủ chơi dưới sức ở trận đấu đó.

Chuỗi kết quả nghèo nàn của Lyon càng khiến áp lực tăng lên. Đội bóng này không thắng trong bốn trận chính thức gần nhất, với ba thất bại và một trận hòa muộn trước Paris FC.

Tuy vậy, nếu nhìn vào các con số, đóng góp của Endrick vẫn đáng chú ý. Sau 9 trận cho Lyon, tiền đạo 19 tuổi đã tham gia trực tiếp vào 9 bàn thắng, ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo. Anh cũng được xem là một mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Paulo Fonseca.

Phong độ gần đây của Endrick phần nào bị ảnh hưởng bởi chấn thương của Sulc và Moreira, hai cầu thủ thường xuyên phối hợp cùng anh trên hàng công. Khi những đối tác quen thuộc vắng mặt, sự hiệu quả của tiền đạo trẻ cũng giảm đi đáng kể.

Trong trận gặp Paris FC, Endrick còn gây chú ý khi muốn thực hiện quả phạt đền có thể giúp Lyon gỡ hòa. Tuy nhiên, đội trưởng Corentin Tolisso đã giữ bóng và thực hiện cú sút 11 m thành công.

Phía trước Lyon là giai đoạn mang tính quyết định của mùa giải. Europa League trở thành cơ hội lớn nhất để đội bóng chấm dứt 14 năm trắng tay. Cuộc đối đầu với Celta Vigo vì thế mang ý nghĩa sống còn.

Với Endrick, mọi ánh mắt đang dồn vào từng bước chạy của anh. Từng được kỳ vọng mang danh hiệu trở lại Lyon, tiền đạo trẻ giờ đứng trước nhiệm vụ quan trọng: chứng minh rằng những chỉ trích vừa qua chỉ là một giai đoạn chệch nhịp ngắn ngủi.