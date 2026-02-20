Endrick nhập vai 'đội sao đỏ', bắt phạt đồng đội đi trễ

Tiền đạo người Brazil gây chú ý khi đứng ở cửa sân tập, ghi lại từng phút đến muộn của đồng đội để thu tiền phạt trong tiếng cười.

Endrick tạo không khí vui vẻ trước buổi tập của Lyon.

Endrick mới đến Lyon chưa lâu, nhưng cư xử như một "người cũ". Trong đoạn video do CLB đăng tải, chân sút người Brazil cầm điện thoại đứng ở lối vào sân tập, chăm chú tính từng phút đi trễ của các đồng đội.

Ai đến muộn, người đó phải "nộp phạt", tất cả diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, không căng thẳng.

Hình ảnh ấy cho thấy Endrick hòa nhập nhanh đến mức nào. Anh không chỉ ghi dấu ấn trên sân cỏ mà còn tạo được sự gần gũi trong phòng thay đồ.

Từ đầu năm đến nay, tiền đạo này ghi 5 bàn và có 1 kiến tạo sau 6 lần ra sân cho Lyon. Anh từng được bầu là Cầu thủ hay nhất trận và của tháng, một khởi đầu ấn tượng cho tân binh.

Trận gần nhất, Endrick không góp mặt trong chiến thắng 2-0 trước Nice. Anh phải chấp hành án treo giò một tháng sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Nantes hôm 7/1. Sự vắng mặt đó không làm giảm sức hút của anh với người hâm mộ.

Theo lịch thi đấu, Endrick có thể trở lại ở cuộc đối đầu Strasbourg vào ngày 22/2 tại Ligue 1. Lyon kỳ vọng anh tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn đã thể hiện trong những tuần đầu tiên.

Việc "bấm giờ" đồng đội có thể chỉ là trò đùa, nhưng nó phản ánh tinh thần kỷ luật mà Endrick đang hướng tới. Ở tuổi còn rất trẻ, Endrick cho thấy thái độ nghiêm túc với tập luyện. Mục tiêu trước mắt là thi đấu tốt trong màu áo Lyon, xa hơn, Endrick muốn hướng tới giành một suất trong đội hình Brazil tham dự World Cup 2026.