Án phạt dành cho Endrick

Tiền đạo sinh năm 2007 bị treo giò một trận, thay vì 3 trận sau thẻ đỏ trong trận gặp Nantes.

Endrick bị treo giò một trận.

Ủy ban kỷ luật của LFP đưa ra phán quyết cuối cùng về chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Endrick. Thay vì giữ nguyên thẻ đỏ trực tiếp, án phạt có thể khiến tiền đạo người Brazil bị treo giò đến ba trận vì “hành vi phi thể thao”, LFP hủy thẻ đỏ và chuyển thành thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, điều đó vẫn đồng nghĩa với việc Endrick sẽ bị cấm thi đấu một trận.

Sự việc xảy ra ở phút 52 trận đấu cuối tuần trước. Bị theo kèm quyết liệt và liên tục chịu va chạm, Endrick phản ứng theo bản năng sau một pha phạm lỗi thô bạo từ hậu vệ Tabibou. Cú tác động bằng gót chân của anh khiến trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi tham khảo VAR.

Sau khi phân tích băng hình và hồ sơ trận đấu, LFP kết luận tình huống không đủ nghiêm trọng để duy trì thẻ đỏ trực tiếp. Dù vậy, án treo giò một trận vẫn được áp dụng, khiến Endrick chắc chắn vắng mặt trong cuộc đối đầu quan trọng với Nice vào ngày 16/2.

Đây là tổn thất lớn cho Lyon, đội bóng đang thăng hoa với 12 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Kể từ khi gia nhập theo dạng cho mượn từ Real Madrid, Endrick bùng nổ với 5 bàn, 1 kiến tạo sau 6 trận, nhanh chóng trở thành hiện tượng của Ligue 1. "Tiểu Pele" dự kiến trở lại vào ngày 22/2 trong chuyến làm khách đầy thử thách trước Strasbourg.