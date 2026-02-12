Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU thăm dò thương vụ Diomande

  Thứ năm, 12/2/2026 06:51 (GMT+7)
MU tổ chức cuộc gặp kín với người đại diện của Yan Diomande nhằm thăm dò khả năng chiêu mộ tài năng trẻ đang khoác áo RB Leipzig trong hè 2026.

MU quan tâm tới Diomande (áo trắng).

Theo Sky Sports, "Quỷ đỏ" có buổi làm việc riêng với phía đại diện cầu thủ. Tuy nhiên, rào cản nằm ở mức giá và những vấn đề pháp lý phức tạp phía sau thương vụ.

Diomande gia nhập Roc Nation Sports, song công ty Maxidel Management vẫn nắm quyền quyết định tương lai ngắn hạn của cầu thủ này, bao gồm thỏa thuận riêng về việc đàm phán chuyển nhượng.

Đáng chú ý, Maxidel sở hữu quyền hình ảnh của cầu thủ đến năm 2031. Nếu vi phạm, bên muốn chiêu mộ phải bồi thường 7 triệu euro cho Maxidel và 5 triệu euro cho Diomande. Trong bối cảnh pháp lý chưa rõ ràng, các CLB quan tâm gặp khó trong việc chốt thương vụ.

Ngoài ra, yếu tố then chốt vẫn là mức phí chuyển nhượng. Leipzig được cho là đòi tới 100 triệu euro cho cầu thủ mới cập bến từ Leganes với giá chỉ 20 triệu euro hè năm ngoái.

Diomande khởi đầu ấn tượng tại Bundesliga với 8 bàn và 6 kiến tạo sau 22 trận. Cầu thủ 19 tuổi chơi tốt ở cả hai cánh. Trung bình mỗi trận, anh có 3,4 pha qua người, thắng 5,4 pha tranh chấp và đạt 4,1 tình huống thu hồi bóng.

Dù cần tăng cường hàng công, mức giá 100 triệu euro cho một cầu thủ mới tỏa sáng nửa mùa có thể khiến MU suy nghĩ lại. Ưu tiên của họ dành cho vị trí tiền vệ phòng ngự, thay vì phá két thực hiện một thương vụ đắt đỏ và đầy rủi ro pháp lý như Diomande.

Minh Nghi

Diomande Diomande

