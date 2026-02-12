Liverpool chỉ còn kém MU 3 điểm

Rạng sáng 12/2, ở vòng 26 Premier League, chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Sunderland giúp Liverpool áp sát top 4 - chỉ còn kém Manchester United 3 điểm.

Highlights Sunderland 0-1 Liverpool Rạng sáng 12/2, Virgil van Dijk ghi bàn duy nhất giúp Liverpool vượt qua Sunderland với tỷ số 1-0 thuộc vòng 26 Premier League.

Trận đấu diễn ra với nhịp độ vừa phải trong hiệp một. Sunderland nhập cuộc đầy năng lượng. Thủ thành Alisson Becker phải cản phá những pha bóng nguy hiểm từ Trai Hume và tình huống cố định của Robin Roefs. Tuy nhiên, Liverpool dần lấy lại quyền kiểm soát.

Florian Wirtz là điểm sáng trên hàng công đội khách. Ngôi sao người Đức có cú sút xa buộc thủ môn Roefs phải đẩy bóng và sau đó đưa bóng trúng cột dọc. Trung vệ Virgil van Dijk cũng có cơ hội từ phạt góc nhưng đánh đầu vọt xà. Sunderland phòng ngự kỷ luật và giữ sạch lưới trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt đến ở phút 61. Từ quả phạt góc của Mohamed Salah, Van Dijk đánh đầu đưa bóng hướng về khung thành. Bóng chạm đầu Habib Diarra ở cột xa và đổi hướng đi vào lưới. Liverpool khai thông thế bế tắc sau hơn một giờ thi đấu giằng co.

Sau bàn thua, Sunderland nỗ lực dâng cao đội hình. Nilson Angulo và Hume có những pha xử lý đáng chú ý nhưng không tạo được cơ hội rõ rệt. Ở chiều ngược lại, Liverpool tiếp tục đe dọa với các pha bóng của Wirtz và Salah.

Đội khách chịu tổn thất khi Wataru Endo phải rời sân bằng cáng vì chấn thương, Joe Gomez vào thay. Dù vậy, Liverpool vẫn duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự và kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Chiến thắng 1-0 giúp Liverpool kéo dài chuỗi bất bại trước Sunderland lên 12 trận. Quan trọng hơn, họ có thêm 3 điểm trong cuộc đua top 4 và khẳng định sự lì lợm ở giai đoạn then chốt của mùa giải.