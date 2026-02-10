Mainoo trở lại, còn tuyển Anh thì sao?

Kobbie Mainoo tự trả lời mọi hoài nghi trên sân cỏ, phần còn lại là bài kiểm tra cho cách dùng người của HLV Thomas Tuchel ở tuyển Anh.

HLV Tuchel chắc chắn không thể bỏ qua Mainoo.

Nếu Ruben Amorim còn tại vị ở MU, rất có thể Kobbie Mainoo lúc này phải tính chuyện rời Old Trafford để cứu vãn sự nghiệp. May mắn cho tiền vệ trẻ này và MU khi Michael Carrick xuất hiện đúng lúc.

Dưới bàn tay Carrick, Mainoo không chỉ sống lại, mà còn khẳng định anh là hiện tại lẫn tương lai của đội bóng. Và điều đó đặt Thomas Tuchel trước một câu hỏi lớn. Liệu ông có bỏ qua Mainoo, như Amorim từng làm?

Tình thế đảo ngược

Sự nghiệp của Mainoo ở tuyển Anh từng thăng tiến thần tốc. Tháng 3/2024, anh được gọi thẳng lên tuyển quốc gia nhờ phong độ chững chạc hiếm thấy dưới thời Erik ten Hag. Khi ấy, Mainoo được coi là báu vật của nước Anh.

Đó không phải lời nói suông. Tại Euro 2024, Mainoo nhanh chóng chiếm được niềm tin của Gareth Southgate và đá chính toàn bộ trận ở vòng knock-out. Thế nhưng kể từ đó, anh gần như biến mất khỏi đội tuyển, chỉ có một lần vào sân từ ghế dự bị ở Nations League.

Mainoo trở lại và gần như ngay lập tức chứng tỏ giá trị.

Nguyên nhân không hoàn toàn nằm ở chuyên môn. Chấn thương, rồi việc bị đẩy ra rìa trong giai đoạn Amorim cầm quân tại MU khiến Mainoo mất nhịp thi đấu.

Trong 11 lần ra sân mùa này dưới thời HLV người Bồ Đào Nha, tất cả đều là từ ghế dự bị, thời lượng ít ỏi và gần như không để lại dấu ấn. Niềm tin, sự tự tin và cả nụ cười quen thuộc trên sân cũng dần biến mất.

Nhưng mọi thứ đổi khác kể từ khi Carrick nắm quyền. Mainoo trở lại đội hình chính và lập tức cho thấy một phiên bản năng động hơn, quyết liệt hơn và đặc biệt là toàn diện hơn. Trong 3/4 trận gần nhất, anh là cầu thủ MU hoạt động nhiều nhất trên sân.

Trong trận thắng Tottenham 2-0 hôm 7/2, Mainoo thi đấu ấn tượng khi dẫn đầu toàn đội về số pha tranh chấp thành công lẫn những tình huống qua người. Pha kiến tạo tinh tế cho Bryan Mbeumo chỉ tô điểm thêm cho màn trình diễn xuất sắc

Quan trọng hơn, Mainoo phản bác trực diện lập luận từng khiến bản thân bị gạt bỏ rằng anh không đủ thể lực hay sức chiến đấu cho bóng đá đỉnh cao. Thực tế, Mainoo làm chủ cả không gian lẫn nhịp độ trận đấu, trước đối thủ mạnh nhất như Man City, Arsenal hay Tottenham.

Nếu một cầu thủ có thể chơi như vậy sau gần một năm không đá chính thường xuyên, thật khó hình dung anh còn có thể tiến xa đến đâu nếu được tin tưởng liên tục.

Mainoo xứng đáng có suất dự World Cup 2026.

Chờ câu trả lời từ Tuchel

Rõ ràng Thomas Tuchel không còn lý do để ngoảnh mặt làm ngơ. Tuyển Anh hiện sở hữu một hàng tiền vệ đông đúc với Declan Rice, Elliot Anderson hay cả Jordan Henderson. Nhưng Mainoo mang đến điều mà không nhiều người có.

Tài năng trẻ sở hữu khả năng nhận bóng trong mọi hoàn cảnh và giữ được sự bình tĩnh dưới áp lực lớn. Đó là phẩm chất sống còn ở các giải đấu lớn, bởi chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng đủ để "Tam sư" phải trả giá.

Tuchel có thể ưu tiên sự an toàn, kinh nghiệm và những lựa chọn quen thuộc. Nhưng World Cup là nơi cần những cầu thủ đủ bản lĩnh và khác biệt để làm chủ trận đấu. Và nếu không trao cho Mainoo ở World Cup, Tuchel có thể lặp lại chính sai lầm mà Amorim từng mắc phải khi bỏ quên một tài năng đặc biệt, chỉ vì ngại đặt niềm tin.

Mainoo đã trở lại. Phần còn lại phụ thuộc vào việc tuyển Anh có dám đặt cược vào anh hay không.

