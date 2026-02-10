'Mainoo có nên kiện Amorim'

Gary Lineker đánh giá cao sự trở lại của Kobbie Mainoo sau trận Manchester United thắng Tottenham 2-0 tại Premier League ở vòng 25 Premier League tối 7/2.

Mainoo đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Carrick. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi Carrick tiếp quản đội bóng, Mainoo đá chính liên tiếp bốn trận tại Premier League. Anh đóng góp hai pha kiến tạo, lần lượt trong chiến thắng 3-2 trước Arsenal và 2-0 trước Tottenham. Đây là chuỗi trận đá chính dài nhất của Mainoo ở mùa giải 2025/26.

Trước đó, Mainoo gặp khó khăn về cơ hội thi đấu khi Ruben Amorim ưu tiên sử dụng Bruno Fernandes và Casemiro ở trung tâm hàng tiền vệ. Sau khi Amorim bị sa thải, Carrick trao lại niềm tin cho Mainoo, giúp cầu thủ này nhanh chóng lấy lại vai trò quan trọng.

Bình luận trên podcast The Rest Is Football, Gary Lineker có những nhận xét thẳng thắn, thậm chí pha chút hài hước, về giai đoạn khó khăn mà Mainoo trải qua trước đó. Ông cho rằng thời gian bị hạn chế cơ hội thi đấu dưới thời Ruben Amorim là điều khó lý giải.

"Tôi nói vui thôi, nhưng Mainoo hẳn phải nghĩ xem có nên 'kiện' Amorim hay không. Một năm trong sự nghiệp của cậu ấy bị lấy mất", Lineker nói.

Gary Lineker cho rằng Mainoo đang cho thấy vì sao anh từng được đánh giá rất cao. "Cậu ấy nhận bóng, xoay người và gần như luôn đưa ra quyết định đúng. Mọi thứ trông rất đơn giản", Lineker nói. Ông cũng thừa nhận cảm thấy "bối rối" khi Mainoo từng bị hạn chế cơ hội ra sân.

Theo Lineker, việc Mainoo được thi đấu thường xuyên trở lại có ý nghĩa lớn cho sự phát triển của cầu thủ này, đặc biệt trong bối cảnh tuyển Anh đang tìm kiếm những nhân tố trẻ chất lượng. Ông cho rằng nếu duy trì phong độ và thể lực, Mainoo hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí ở các giải đấu lớn sắp tới như World Cup 2026.

Ở mùa giải hiện tại, Mainoo ra sân 18 trận trên mọi đấu trường và có ba pha kiến tạo. Dù chưa ghi bàn, sự ổn định và tầm ảnh hưởng trong lối chơi giúp anh trở thành một trong những điểm sáng của Man United giai đoạn gần đây, đồng thời cho thấy tác động tích cực từ những thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.