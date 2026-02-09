Lý do MU từ chối chiêu mộ Ronaldo

MU được cho là không có kế hoạch đưa Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford trong tương lai.

MU từ chối chiêu mộ Ronaldo.

Theo Sky Sports, hợp đồng hiện tại của Ronaldo tại Al Nassr có điều khoản giải phóng trị giá khoảng 44 triệu bảng, có thể được kích hoạt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Do đó, MU liên tục được nhắc đến là bến đỗ tiềm năng của CR7.

Dù vậy, “Quỷ đỏ” tỏ ra không mặn mà với thương vụ này. Sky Sports cho biết một trong những lý do chính khiến MU bỏ qua phương án tái hợp CR7 là chiến lược xây dựng đội hình dài hạn dưới sự điều hành của INEOS. Ban lãnh đạo CLB đang tập trung trẻ hóa lực lượng và đầu tư vào những cầu thủ có thể đóng góp trong nhiều mùa giải, thay vì những bản hợp đồng mang tính ngắn hạn.

Ở độ tuổi hiện tại, Ronaldo khó phù hợp với kế hoạch phát triển bền vững mà đội bóng đang theo đuổi.

Ronaldo khó đáp ứng cường độ thi đấu khắc nghiệt tại Premier League. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh yếu tố tuổi tác, vấn đề tài chính cũng là rào cản lớn. Mức lương khổng lồ mà Ronaldo đang nhận tại Saudi Arabia vượt xa cấu trúc lương hiện tại của MU. Trong bối cảnh CLB đang siết chặt chi tiêu để đảm bảo cân bằng tài chính, việc ký hợp đồng với một cầu thủ hưởng thu nhập cao như Ronaldo được xem là không khả thi.

Ngoài ra, cách chia tay nhiều tranh cãi giữa Ronaldo và MU vào cuối năm 2022 cũng khiến khả năng tái hợp trở nên xa vời. Sau cuộc phỏng vấn gây chấn động, hợp đồng của anh với CLB đã bị chấm dứt sớm, khép lại nhiệm kỳ thứ hai đầy biến động của tiền đạo người Bồ Đào Nha tại Old Trafford.

Dù một bộ phận người hâm mộ vẫn mong muốn chứng kiến Ronaldo trở lại trong màu áo đỏ, ban lãnh đạo MU dường như đã khép lại cánh cửa chiêu mộ siêu sao này. Thay vào đó, đội chủ sân Old Trafford đang hướng đến tương lai với một dự án dài hạn cùng dàn nhân sự trẻ trung.

