Carrick dặn gì Tyler Fletcher trong ngày ra mắt MU trước Tottenham

Tyler Fletcher tiết lộ anh được HLV tạm quyền Michael Carrick dặn “chuyền càng nhiều càng tốt” trong lần đầu ra sân cho Manchester United ở chiến thắng 2-0 trước Tottenham.

Tyler Fletcher được HLV Michael Carrick trao cơ hội.

Manchester United tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Tottenham Hotspur 2-0 ở vòng 25 Premier League, qua đó củng cố vị trí trong top 4. Trận đấu này không chỉ đáng nhớ bởi kết quả, mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Tyler Fletcher, cầu thủ trẻ có màn ra mắt Premier League cho MU.

Sau trận, Fletcher chia sẻ với MUTV rằng anh được Michael Carrick căn dặn rất đơn giản trước khi vào sân: “Hãy tận hưởng khoảnh khắc và chuyền càng nhiều càng tốt, chạm bóng càng nhiều càng tốt”. Đó cũng là điều tiền vệ trẻ này cố gắng thực hiện trong những phút cuối trận tại Old Trafford.

Fletcher, con trai của cựu danh thủ Darren Fletcher và là anh em sinh đôi với Jack Fletcher, thường xuyên được gọi tập cùng đội một ở mùa giải này. Tuy nhiên, trong khi người anh em của anh có ba lần ra sân cho MU, Tyler phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Phần thưởng đến ở cuối trận gặp Tottenham, khi anh được tung vào sân thay cho Kobbie Mainoo.

“Tôi biết mình có tên trong danh sách thi đấu sau buổi tập hôm qua. Chỉ riêng việc được ngồi dự bị cùng đội một đã khiến tôi rất phấn khích”, Fletcher nói. “Khi đang khởi động thì trọng tài báo bù giờ năm phút. Tôi được gọi vào sân và không thể tin nổi điều đó đang xảy ra”.

Chiến thắng của MU được định đoạt trong hiệp hai. Trước đó, Tottenham chỉ còn chơi với 10 người từ phút 28 sau khi Cristian Romero nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng thô bạo với Casemiro. Chưa đầy 10 phút sau, MU tận dụng lợi thế hơn người khi Bryan Mbeumo ghi bàn mở tỷ số từ một tình huống cố định được dàn xếp bài bản.

Đến phút 81, đội trưởng Bruno Fernandes dứt điểm gọn gàng trước khán đài Stretford End, ấn định chiến thắng 2-0 cho “Quỷ đỏ”. Đây là trận thắng thứ tư liên tiếp của MU dưới thời Carrick, đồng thời mở ra một cột mốc đáng nhớ cho Tyler Fletcher trong màu áo đội bóng chủ sân Old Trafford.