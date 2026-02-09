Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU chốt kế hoạch chuyển nhượng với Mainoo

  • Thứ hai, 9/2/2026 09:44 (GMT+7)
MU xác định rõ kế hoạch chiêu mộ thêm một tiền vệ để đá cặp với Kobbie Mainoo, chứ không phải để thay thế cầu thủ trẻ.

MU sẽ bổ sung một tiền vệ đá cặp với Mainoo.

Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" hiểu rằng Mainoo cần một đối tác phù hợp để phát triển bền vững. Casemiro bước sang tuổi 34 và sẽ ra đi, trong khi Manuel Ugarte gây thất vọng nặng nề. Mùa hè 2026 vì thế là thời điểm MU tìm kiếm một tiền vệ đủ đẳng cấp để sát cánh cùng Mainoo.

The Athletic tiết lộ Elliot Anderson, Adam Wharton hay Carlos Baleba lọt vào danh sách ưu tiên. Đội ngũ tuyển trạch do Jason Wilcox đứng đầu đang chạy đua với thời gian nhằm tạo lợi thế cho MU trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2026 mở cửa.

Đáng chú ý, MU còn chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Mainoo. Tài năng trẻ hiện nhận mức lương khoảng 25.000 bảng mỗi tuần. "Quỷ đỏ" sẵn sàng đề nghị mức đãi ngộ gấp 4 lần thu nhập hiện tại như một động thái giữ chân anh ở lại "Nhà hát của những giấc mơ".

Tiền vệ 20 tuổi bị gạt khỏi kế hoạch dưới thời Ruben Amorim, nhưng mọi thứ thay đổi chóng mặt kể từ khi Michael Carrick tiếp quản vai trò HLV tạm quyền. Mainoo gần như chơi trọn vẹn mọi phút có thể kể từ ngày Amorim ra đi, giúp MU toàn thắng 4 trận.

Tiền vệ người Anh cho thấy sự tự tin trở lại dưới thời Carrick, đặc biệt trong cách xử lý bóng một chạm và chọn vị trí. Đó là lời khẳng định cho vai trò trung tâm mà anh đang nắm giữ trong kế hoạch tái thiết của MU.

