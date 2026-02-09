Tiết lộ của Mbeumo về bài phạt góc của MU

MU cho thấy khả năng tận dụng cơ hội ấn tượng từ những quả phạt góc, điều hiếm thấy ở những đời HLV trước đây.

Bryan Mbeumo có chia sẻ về bài phạt góc của MU. Ảnh: Reuters.

MU tiếp tục duy trì phong độ cao tại Premier League khi đánh bại Tottenham 2-0 trên sân Old Trafford hôm 7/2. Bên cạnh kết quả tích cực, bàn thắng mở tỷ số của Bryan Mbeumo còn gây chú ý đặc biệt khi xuất phát từ một tình huống bóng cố định được chuẩn bị kỹ lưỡng trên sân tập.

Từ quả phạt góc được Bruno Fernandes thực hiện ở cột gần phút 34, Kobbie Mainoo đón bóng và xử lý một chạm, đưa bóng đến vị trí thuận lợi để Mbeumo dứt điểm hiểm hóc. Tình huống phối hợp nhanh, gọn và chính xác cho thấy sự chuẩn bị bài bản của đội chủ sân Old Trafford trong các pha bóng cố định.

Sau trận đấu, Mbeumo tiết lộ kế hoạch được tập luyện trước đó và người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng phương án là Jonny Evans, cựu trung vệ MU hiện làm việc trong ban huấn luyện của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Theo tiền đạo người Cameroon, đây không phải lần đầu đội thử phương án này trên sân tập, nhưng lần thực hiện trước chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

"Là HLV trưởng (Carrick) muốn cả đội tập luyện bài này. Chúng tôi từng thực hiện một lần nhưng bất thành. Pha lập công vừa qua rất quan trọng. Ngoài ra, Jonny Evans cũng có vai trò quan trọng", Mbeumo cho biết.

Mbeumo khẳng định phong độ cải thiện của MU đến từ tinh thần đoàn kết và quyết tâm của toàn đội trong thời gian gần đây. Anh khẳng định các cầu thủ đang tập trung vào từng trận đấu, nỗ lực trên sân tập và thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc.

Cầu thủ MU vận dụng tốt bài phạt góc của ban huấn luyện. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, HLV Michael Carrick xác nhận chuyên viên phân tích Kaita Hasegawa cũng tham gia xây dựng ý tưởng chiến thuật cho tình huống phạt góc. Cựu tiền vệ MU đánh giá cao sự phối hợp giữa ban huấn luyện và các cầu thủ trong việc triển khai những phương án được chuẩn bị từ trước, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các tình huống cố định trong những trận đấu căng thẳng.

Carrick nhấn mạnh Evans không phải là HLV chuyên trách đá phạt, nhưng làm việc tích cực với các cầu thủ về những chi tiết chiến thuật. Bàn thắng vào lưới Tottenham là minh chứng cho hiệu quả của quá trình chuẩn bị này.

MU đang xếp thứ 4 tại Premier League với 44 điểm, vị trí đủ để giành suất dự Champions League mùa tới.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.