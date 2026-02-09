Cảnh tượng gây sốc ở giải Brazil

Alexandre Souza khiến người hâm mộ lo lắng khi bất ngờ gục xuống sân trong trận đấu giữa Sampaio Correa và Flamengo tại giải Campeonato Carioca diễn ra trên sân Maracana hôm 8/2.

Souza đổ gục xuống sân.

Sự cố xảy ra chỉ khoảng 8 phút sau khi trận đấu bắt đầu. Souza của Sampaio Correa bất ngờ lên cơn co giật và ngã xuống mặt sân, buộc trọng tài phải lập tức cho dừng trận đấu. Các cầu thủ hai đội nhanh chóng gọi đội ngũ y tế vào sân, trong khi một đồng đội dùng áo đấu để quạt giúp anh hạ nhiệt.

Xe cứu thương được điều tới ngay sau đó để đưa cầu thủ 24 tuổi đến bệnh viện trong sự cổ vũ và vỗ tay động viên của các cổ động viên trên khán đài.

Theo truyền thông Brazil, Souza vẫn tỉnh táo khi rời sân, nhưng tiếp tục lên cơn co giật lần nữa sau khi nhập viện. Các bác sĩ quyết định giữ cầu thủ này lại để theo dõi y tế trong ít nhất 24 giờ.

Theo báo chí Brazil, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Souza không có dấu hiệu tổn thương tim mạch hay thần kinh nghiêm trọng. Cầu thủ người Brazil dự kiến tiếp tục được chụp MRI và làm xét nghiệm máu trước khi bác sĩ đưa ra quyết định cuối cùng.

Souza trong lần ăn mừng chức vô địch.

Trận đấu thuộc giải vô địch bang Rio de Janeiro khép lại với chiến thắng đậm 7-1 dành cho Flamengo, nhưng kết quả không còn quan trọng khi mọi sự chú ý dồn vào tình trạng sức khỏe của Souza. Sự cố càng khiến câu chuyện của Souza trở nên đặc biệt hơn, bởi chỉ một năm trước anh từng đối mặt với tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào tháng 1/2025, cầu thủ của CLB Sampaio Correa bị tai nạn giao thông khi đang lái xe máy trở về nhà sau một trận đấu với Botafogo. Chấn thương buộc anh phải đeo nẹp cổ trong nhiều tháng và trải qua quá trình vật lý trị liệu dài ngày. Các bác sĩ khi đó cảnh báo anh ở rất gần nguy cơ bị liệt tứ chi.

Sau quá trình hồi phục đầy nỗ lực, Souza chỉ mới trở lại thi đấu chuyên nghiệp vào ngày 17/1 vừa qua, cũng trong trận gặp Botafogo, đối thủ cuối cùng trước khi tai nạn xảy ra. Khi ấy, anh từng chia sẻ rằng việc có thể trở lại sân cỏ giống như một phép màu, đồng thời là phần thưởng cho sự kiên trì của bản thân cùng sự hỗ trợ từ gia đình.

Ngay trong đêm xảy ra sự cố, Souza đăng tải thông điệp trên mạng xã hội để trấn an người hâm mộ. Đi kèm bức ảnh anh nằm trên sân được các cầu thủ hai đội vây quanh, tiền vệ người Brazil viết ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm rằng anh chắc chắn sẽ trở lại.

