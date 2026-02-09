Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Guardiola bức xúc

  Thứ hai, 9/2/2026 05:35 (GMT+7)
Rạng sáng 9/2, huấn luyện viên Pep Guardiola không hài lòng với quyết định của trọng tài khi Man City thắng Liverpool 2-1 thuộc vòng 25 Premier League.

Dù Man City thắng trận, Guardiola vẫn thất vọng với trọng tài.

VAR và trọng tài gây tranh cãi trong chiến thắng ngược 2-1 của Man City trên sân Liverpool. Pha bóng xảy ra khi thủ môn Alisson dâng cao tham gia tấn công, Cherki sút từ giữa sân vào lưới trống, khiến Haaland và Szoboszlai đuổi theo bóng.

Szoboszlai kéo áo Haaland (ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng - DOGSO), sau đó Haaland đáp trả bằng cách kéo áo Szoboszlai. Ban đầu bàn thắng được công nhận, nhưng sau khi trọng tài Craig Pawson xem lại màn hình VAR, ông hủy bàn thắng vì Haaland phạm lỗi trước khi bóng vào lưới, không áp dụng luật lợi thế.

Thay vào đó, Manchester City được hưởng quả đá phạt trực tiếp, và Szoboszlai bị truất quyền thi đấu vì pha phạm lỗi DOGSO.

Pep bày tỏ sự bức xúc: "Chúng tôi thắng trận, và giờ Szoboszlai không thể thi đấu vì bị treo giò. Tôi biết Szoboszlai kéo Haaland, nhưng trong một trận đấu có bao nhiêu pha kéo áo mà trọng tài nói 'tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục'".

Pep Guardiola anh 1

Pha kéo áo của Haaland.

Guardiola cũng nhấn mạnh ở Premier League, truyền thống luôn là tiếp tục thi đấu trong những tình huống phạm lỗi hay kéo áo kiểu tương tự. "Vậy thì cứ cho bàn thắng đi, tỷ số 1-3, Szoboszlai vẫn thi đấu được, và mọi người đều vui vẻ", Pep đặt câu hỏi.

Gary Neville cũng đồng tình với Pep, gọi quyết định trên là "không công bằng" và "giết chết khoảnh khắc đẹp của mùa giải".

Bình luận viên này cho rằng dù có quy tắc, nhưng "mùi vị của trận đấu" nên được cân nhắc, và không trọng tài nào nên hủy bàn thắng ấy. Neville nói trên Sky Sports: "Thật là mất hứng. Cứ để bàn thắng được công nhận đi. Bạn vừa phá hủy một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mùa giải".

Một mình Szoboszlai kéo Liverpool lên rồi đẩy họ xuống

Rạng sáng 9/2, Dominik Szoboszlai ghi siêu phẩm đá phạt mở tỷ số nhưng cũng trải qua một trận khó quên khi Liverpool thua ngược 1-2 trước Manchester City ở vòng 25 Premier League trên sân Anfield.

4 giờ trước

Man City lội ngược dòng ngoạn mục tại Anfield

Rạng sáng 9/2, Dominik Szoboszlai mở tỷ số cho Liverpool nhưng Man City thắng ngược 2-1 nhờ bàn thắng của Bernardo Silva, Erling Haaland.

7 giờ trước

