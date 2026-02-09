Một mình Szoboszlai kéo Liverpool lên rồi đẩy họ xuống

Rạng sáng 9/2, Dominik Szoboszlai ghi siêu phẩm đá phạt mở tỷ số nhưng cũng trải qua một trận khó quên khi Liverpool thua ngược 1-2 trước Manchester City ở vòng 25 Premier League trên sân Anfield.

Szoboszlai từ người hùng hoá tội đồ chỉ trong một hiệp đấu. Ảnh: Reuters.

Cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester City diễn ra căng thẳng đúng với tính chất của một trận cầu lớn. Trong thế trận giằng co, Liverpool là đội tạo ra khác biệt trước nhờ khoảnh khắc cá nhân xuất sắc của Szoboszlai.

Phút 74, tiền vệ người Hungary thực hiện cú đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng, vượt qua hàng rào và găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Man City. Bàn thắng giúp Liverpool vươn lên dẫn trước và thắp lên hy vọng giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Tuy nhiên, lợi thế đó không được đội chủ sân Anfield duy trì lâu. Man City dâng cao đội hình và liên tục gây sức ép. Ở bàn gỡ hòa 1-1, Szoboszlai trở thành nhân vật không may khi giữ vị trí khiến Bernardo Silva không rơi vào thế việt vị, tạo điều kiện để đội khách đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Từ thời điểm đó, cục diện dần nghiêng về phía Man City. Đội khách tận dụng tốt những sai lầm của Liverpool và ghi bàn quyết định từ chấm penalty của Haaland ở phút 90+3, hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1 ngay trên sân Anfield. Liverpool rất nỗ lực trong những phút cuối nhưng không thể xoay chuyển tình thế.

Ngôi sao người Hungary nhận thẻ đỏ trong thời điểm trận đấu đã an bài. Ảnh: Reuters.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở thời gian bù giờ cuối cùng. Szoboszlai nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Erling Haaland, buộc Liverpool kết thúc trận đấu với 10 người. Đó là cái kết không trọn vẹn cho một ngày thi đấu nhiều cung bậc cảm xúc của tiền vệ sinh năm 2000.

Trận đấu này cho thấy rõ hai mặt đối lập trong màn trình diễn của Szoboszlai. Anh là người tạo ra khoảnh khắc bùng nổ bằng siêu phẩm đá phạt, nhưng cũng trực tiếp góp phần vào những bước ngoặt bất lợi cho Liverpool.

Với kết quả này, Liverpool bỏ lỡ cơ hội tích lũy điểm số quan trọng trong cuộc đua vào Top 4 Premier League, trong khi Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal với 6 điểm ít hơn.

Về cá nhân Szoboszlai, tấm thẻ đỏ không chỉ góp phần vào trận thua mà khiến anh bị "treo giò" trong 3 trận sắp tới của Liverpool. Hàng thủ của đội bóng vùng Merseyside vốn đang khủng hoảng, giờ đây lại tiếp tục có thêm một bài toán khó khi ngôi sao người Hungary vắng mặt.