Lý do VAR hủy bàn thắng của Man City

  • Thứ hai, 9/2/2026 05:39 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Rạng sáng 9/2, VAR và trọng tài gây tranh cãi trong chiến thắng ngược 2-1 của Man City trên sân Liverpool.

Haaland nắm kéo áo Szoboszlai.

Trong tình huống cuối trận, Szoboszlai giữ áo Haaland, hành vi này được xác định là phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng (lỗi DOGSO - denying an obvious goal-scoring opportunity).

Sau đó, Haaland đáp trả bằng cách nắm kéo áo Szoboszlai. Bàn thắng của Manchester City (do Rayan Cherki ghi) ban đầu được trọng tài chính công nhận, nhưng VAR sau đó kiểm tra lại toàn bộ pha bóng.

Trọng tài chính xác định Haaland bị phạm lỗi kéo áo trước khi bóng vào lưới. Đồng thời, do pha phạm lỗi ngay trước tình huống đó của Szoboszlai là ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng, tiền vệ người Hungary nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Vì vậy, bàn thắng bị hủy bỏ, thay vào đó là quả đá phạt trực tiếp cho Manchester City. AS nhận định VAR được áp dụng hoàn hảo trong pha bóng này.

Khi có pha phạm lỗi từ cả cầu thủ tấn công và hậu vệ, luật lợi thế không được áp dụng. Trọng tài tua ngược pha bóng về thời điểm phạm lỗi đầu tiên của Szoboszlai, hủy bàn thắng và rút thẻ đỏ tương ứng.

Quyết định này gây tranh cãi lớn, nhưng hoàn toàn tuân thủ luật bóng đá hiện hành, đảm bảo tính công bằng trong việc xử lý các pha va chạm liên tiếp.

Highlights Liverpool 1-2 Man City Man City đánh bại Liverpool 2-1 trên sân khách để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 25 rạng sáng 9/2.

Một mình Szoboszlai kéo Liverpool lên rồi đẩy họ xuống

Rạng sáng 9/2, Dominik Szoboszlai ghi siêu phẩm đá phạt mở tỷ số nhưng cũng trải qua một trận khó quên khi Liverpool thua ngược 1-2 trước Manchester City ở vòng 25 Premier League trên sân Anfield.

4 giờ trước

Man City lội ngược dòng ngoạn mục tại Anfield

Rạng sáng 9/2, Dominik Szoboszlai mở tỷ số cho Liverpool nhưng Man City thắng ngược 2-1 nhờ bàn thắng của Bernardo Silva, Erling Haaland.

7 giờ trước

Tường Linh

Man City Haaland

    Antony tao sieu pham hinh anh

    Antony tạo siêu phẩm

    16 phút trước 06:07 9/2/2026

    0

    Rạng sáng 9/2, Real Betis tạo nên bất ngờ khi đánh bại Atletico Madrid 1-0 thuộc vòng 23 La Liga.

    Canh tuong gay soc o giai Brazil hinh anh

    Cảnh tượng gây sốc ở giải Brazil

    17 phút trước 06:06 9/2/2026

    0

    Alexandre Souza khiến người hâm mộ lo lắng khi bất ngờ gục xuống sân trong trận đấu giữa Sampaio Correa và Flamengo tại giải Campeonato Carioca diễn ra trên sân Maracana hôm 8/2.

    Carrick dang lam dung, Man United lai so sai hinh anh

    Carrick đang làm đúng, Man United lại sợ sai

    23 phút trước 06:00 9/2/2026

    0

    Michael Carrick đang đưa MU đi theo một hướng hợp lý và thực tế, nhưng nỗi sợ lặp lại quá khứ mang tên Solskjaer đang khiến ban lãnh đạo chùn tay.

