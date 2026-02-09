Lý do VAR hủy bàn thắng của Man City

Rạng sáng 9/2, VAR và trọng tài gây tranh cãi trong chiến thắng ngược 2-1 của Man City trên sân Liverpool.

Haaland nắm kéo áo Szoboszlai.

Trong tình huống cuối trận, Szoboszlai giữ áo Haaland, hành vi này được xác định là phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng (lỗi DOGSO - denying an obvious goal-scoring opportunity).

Sau đó, Haaland đáp trả bằng cách nắm kéo áo Szoboszlai. Bàn thắng của Manchester City (do Rayan Cherki ghi) ban đầu được trọng tài chính công nhận, nhưng VAR sau đó kiểm tra lại toàn bộ pha bóng.

Trọng tài chính xác định Haaland bị phạm lỗi kéo áo trước khi bóng vào lưới. Đồng thời, do pha phạm lỗi ngay trước tình huống đó của Szoboszlai là ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng, tiền vệ người Hungary nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Vì vậy, bàn thắng bị hủy bỏ, thay vào đó là quả đá phạt trực tiếp cho Manchester City. AS nhận định VAR được áp dụng hoàn hảo trong pha bóng này.

Khi có pha phạm lỗi từ cả cầu thủ tấn công và hậu vệ, luật lợi thế không được áp dụng. Trọng tài tua ngược pha bóng về thời điểm phạm lỗi đầu tiên của Szoboszlai, hủy bàn thắng và rút thẻ đỏ tương ứng.

Quyết định này gây tranh cãi lớn, nhưng hoàn toàn tuân thủ luật bóng đá hiện hành, đảm bảo tính công bằng trong việc xử lý các pha va chạm liên tiếp.

