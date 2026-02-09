Brentford đang là hiện tượng Premier League

Đầu mùa, ít người nghĩ cho đến sau vòng 25 Premier League, Brentford sẽ vươn lên bằng điểm với Liverpool và mơ về cúp châu Âu mùa tới.

Huấn luyện viên Keith Andrews đang tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời cùng Brentford.

Rạng sáng 8/2, Brentford tạo bất ngờ tại Premier League khi có chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Newcastle United. Bàn thắng muộn ở phút 85 của Dango Ouattara trở thành khoảnh khắc quyết định tại sân St James' Park.

Với 39 điểm sau 25 vòng, Brentford thậm chí chỉ kém đội đứng thứ hai Man City 8 điểm, bằng điểm với đội thứ 6 Liverpool. Mùa giải này, Brentford từng khởi đầu tệ hại trên sân khách khi thua 7 trong 8 trận đầu tiên (thắng 1).

Tuy nhiên, họ lột xác ấn tượng bằng việc thắng 4 trong 5 trận sân khách gần nhất (thua 1). Chiến thắng vừa qua giúp Brentford làm nên lịch sử, khi lần đầu tiên kể từ mùa 1934/35, họ thắng Newcastle ở cả hai lượt trận.

Huấn luyện viên Keith Andrews đang tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời cùng tập thể đặc biệt của Brentford. Trước mùa giải, Brentford nhận nhiều đánh giá hoài nghi sau khi HLV Thomas Frank ra đi để đến Tottenham, đồng thời hai tiền đạo chủ lực Bryan Mbeumo và Yoane Wissa bị bán.

Ở vòng 25 vừa qua, người cũ Wissa bỏ lỡ cơ hội rõ rệt để ghi bàn cho Newcastle và nguy cơ trở thành bản hợp đồng thất bại mùa này. HLV Thomas Frank, trớ trêu thay, đang dẫn dắt Tottenham xếp tận 14 trên bảng xếp hạng, kém Brentford tới 10 điểm.

Brentford lật ngược thế cờ trước Newcastle.

HLV Keith Andrews bị nghi ngờ đầu mùa giải, sau khi được Brentford bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng vào tháng 6/2025, thay thế Frank. Lý do chính khiến Andrews bị nghi ngờ là ông không có kinh nghiệm làm huấn luyện viên trưởng cấp cao.

Trước đó, Andrews chỉ đảm nhận vai trò huấn luyện viên chuyên trách tình huống cố định tại Brentford từ hè 2024. Ông chưa từng dẫn dắt đội bóng nào ở vị trí HLV chính thức tại Premier League hay các giải đấu hàng đầu.

Việc Brentford chọn thăng chức nội bộ cho Andrews thay vì bổ nhiệm HLV có tiếng tăm khiến nhiều người cho rằng đây là quyết định mạo hiểm, đặc biệt khi đội bóng vừa mất đi một HLV thành công như Frank.

Ngoài ra, Brentford trải qua mùa hè thay đổi lớn với việc bán đi các cầu thủ tấn công chủ chốt như Bryan Mbeumo và Yoane Wissa. Nhiều chuyên gia và nhà cái thậm chí đánh giá Brentford là ứng viên xuống hạng, đặc biệt ngay sau thông báo bổ nhiệm Andrews.

Các trận đầu mùa càng làm tăng nghi ngờ, khi có thời điểm Brentford rơi xuống vị trí 17 trên bảng xếp hạng. Brentford được dự đoán sẽ vật lộn để trụ hạng. Tuy nhiên, Andrews dần chứng minh ngược lại qua những kết quả sau đó.

Nếu cứ chơi thế này, "Bầy ong" hoàn toàn có thể mơ về cúp châu Âu mùa tới, thậm chí dự Champions League nếu tiếp tục đà thăng hoa trong 13 vòng đấu còn lại. Ở giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, Brentford là trường hợp hiếm hoi cho thấy không cần chi tiêu quá nhiều vẫn có thể làm nên thành công.

