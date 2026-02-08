Gyökeres đáp trả chỉ trích

Sau khởi đầu chệch choạc, Viktor Gyökeres đang cho thấy Arsenal có thể đã tìm đúng mảnh ghép còn thiếu trên hàng công.

Gyökeres bùng nổ thời gian gần đây.

Chiến thắng 3-0 trước Sunderland ở vòng 25 Premier League tối 7/2 không chỉ giúp Arsenal củng cố vị thế dẫn đầu Premier League, mà còn mang đến một tín hiệu đáng chú ý hơn: Viktor Gyökeres đang bước ra khỏi giai đoạn thăm dò để trở thành một trung phong thực thụ.

Gyökeres bùng nổ

Hai bàn thắng trong một buổi chiều tưởng như nhẹ nhàng tại Emirates không mang dáng dấp bùng nổ, nhưng lại cho thấy những phẩm chất rất “thật”, thứ Arsenal đã tìm kiếm từ lâu.

Gyökeres không phải mẫu tiền đạo làm đẹp mắt người xem. Ở những vòng đầu, anh từng gây cảm giác lạc nhịp, thậm chí vụng về. Có lúc người ta thấy anh ngã nhiều hơn là sút.

Song, điều đáng nói là Gyökeres không biến mất. Anh tiếp tục va chạm, tiếp tục chạy, tiếp tục đeo bám các hậu vệ cho đến khi cơ hội xuất hiện.

Trước Sunderland, khoảnh khắc ấy đến theo cách rất tự nhiên: ngã người, mất thăng bằng, nhưng vẫn đưa bóng vào lưới. Một bàn thắng không hoàn hảo về hình ảnh, song hoàn hảo về hiệu quả.

Đó cũng là pha chạm bóng đầu tiên của Gyökeres chỉ vài phút sau khi vào sân. Trong một trận đấu mà Arsenal kiểm soát nhịp độ ở mức thấp, bàn thắng ấy có tác dụng “đóng sổ”. Từ thời điểm mở tỷ số trước giờ nghỉ, trận đấu giống như một bài toán về cách giải quyết gọn gàng, và Gyökeres mang đến lời giải đơn giản nhất.

Gyökeres lập hat-trick trước Sunderland.

Điều khiến màn trình diễn này đáng chú ý nằm ở cách Gyökeres hòa vào cấu trúc chung. Bàn thắng đầu tiên không phải nỗ lực cá nhân đơn độc, mà là sản phẩm của một chuỗi phối hợp đúng chuẩn Arsenal.

Declan Rice pressing quyết liệt, Leandro Trossard di chuyển thông minh để đón điểm rơi, Kai Havertz xử lý gọn gàng trước khi đặt bóng vào đà băng xuống của Gyökeres. Đó là sự đồng bộ giữa các tuyến, thứ mà HLV Mikel Arteta luôn theo đuổi.

Bàn thắng thứ hai, đến ở phút bù giờ, lại cho thấy một khía cạnh khác. Trong pha phản công nhanh, Gyökeres duy trì tốc độ đủ tốt để song hành cùng Gabriel Martinelli, rồi chọn giải pháp đơn giản nhất: chuyền ngang dọn cỗ.

Không hoa mỹ, không phô trương, chỉ là một quyết định chính xác. Với một trung phong, đó là dấu hiệu của sự tự tin đang hình thành.

Gyökeres lên tiếng đúng lúc Arsenal cần

Nhìn rộng hơn, những con số đang ủng hộ Gyökeres. 6 bàn trong tám trận gần nhất trên mọi đấu trường, 8 bàn tại Premier League, 13 bàn trên mọi mặt trận. Anh trở thành chân sút dẫn đầu của Arsenal ở giải quốc nội.

Dĩ nhiên, vẫn còn những dấu hỏi. Các bàn thắng của Gyökeres chủ yếu đến trước những đối thủ không thuộc nhóm mạnh nhất. Một khoảnh khắc quyết định trước đội lớn vẫn là điều anh cần để thực sự khẳng định giá trị.

Gyökeres khai hoả đúng lúc Arsenal cần.

Tuy nhiên, bóng đá vô địch không chỉ được quyết định bởi những khoảnh khắc hào nhoáng. Nó được xây bằng chuỗi trận “phải thắng” và những bàn thắng “phải có”.

Ở khía cạnh đó, Gyökeres đang đáp ứng đúng yêu cầu. Anh mang đến cho Arsenal một dạng bàn thắng khác: từ va chạm, từ càn lướt, từ việc đứng đúng chỗ trong vòng cấm. Những phẩm chất có thể bị xem nhẹ, nhưng lại vô cùng cần thiết trong chặng nước rút.

Cũng cần đặt Gyökeres vào bức tranh lớn hơn. Arsenal lúc này không phụ thuộc hoàn toàn vào hàng công.

Bàn mở tỷ số trước Sunderland đến từ Martin Zubimendi - tiền vệ phòng ngự - với cú sút xa mẫu mực. Hàng thủ với bộ tứ tốt nhất mùa này tiếp tục là nền tảng ổn định. Trong cấu trúc ấy, Gyökeres không cần gánh vác tất cả. Anh chỉ cần làm tốt vai trò của mình, và điều đó giúp Arsenal cân bằng hơn.

Hơn đội xếp thứ hai trên BXH Premier League tới 9 điểm khi bước sang tháng 2 là lợi thế không nhỏ. Đó là vị trí mà một đội bóng nghiêm túc phải biết cách bảo vệ. Arsenal đang cho thấy họ học được cách thắng những trận “bình thường”, không cần thăng hoa. Và Gyökeres, với lối chơi cục mịch nhưng hiệu quả, là mảnh ghép phù hợp cho giai đoạn này.

Gyökeres có thể không bao giờ trở thành biểu tượng kiểu Thierry Henry. Anh không cần phải thế. Arsenal hiện tại không tìm kiếm một hình mẫu lãng mạn, mà cần một trung phong biết ghi bàn, biết va chạm và biết kiên nhẫn.

Những gì Gyökeres thể hiện trước Sunderland cho thấy anh đang tiến gần đến hình ảnh đó. Không ồn ào, không mỹ miều, nhưng đủ để khiến người ta tin rằng Arsenal đã tìm thấy “hàng thật” cho cuộc đua vô địch.