Gyokeres thăng hoa, Arsenal làm điều chưa từng có trong hơn 2 thập kỷ

Đêm 7/2, Arsenal đánh bại Sunderland 3-0 ở vòng 25 Premier League, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng.

Gyokeres tỏa sáng.

Arsenal có lần đầu tiên tạo khoảng cách 9 điểm so với đội đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Lần gần nhất làm được điều này vào mùa 2003/04, "Pháo thủ" đã lên ngôi vô địch.

Không chỉ củng cố ngôi đầu bảng, Arsenal còn thiết lập một cột mốc đáng nhớ khi kéo dài chuỗi 44 trận bất bại trên sân nhà trước các đội bóng mới lên hạng, một kỷ lục mới trong lịch sử Premier League.

Trước trận đấu, HLV Mikel Arteta kêu gọi người hâm mộ tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt để tiếp thêm động lực cho cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, những phút đầu lại không hề dễ dàng cho đội chủ nhà. Sunderland nhập cuộc đầy tự tin và thậm chí suýt gây sốc khi David Raya xử lý không dứt khoát từ một quả đá phạt, buộc Kai Havertz phải lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi để cứu nguy.

Sau giai đoạn chệch choạc, Arsenal dần lấy lại quyền kiểm soát thế trận nhưng gặp khó trước hàng thủ được tổ chức tốt của “Mèo đen”. Những cú sút xa trở thành giải pháp chính, và bước ngoặt đến khi Martín Zubimendi tung cú sút quyết đoán, bóng chạm cột rồi đi vào lưới, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng này giúp Arsenal chơi thanh thoát hơn trước khi bước vào giờ nghỉ.

Hiệp hai chứng kiến bản lĩnh của đội đầu bảng. Sunderland cố gắng đẩy cao đội hình, nhưng chính điều đó lại mở ra khoảng trống chết người. Viktor Gyokeres, chỉ ít phút sau khi vào sân, đã ghi bàn nhân đôi cách biệt trong một tình huống xử lý đầy nỗ lực.

Đến phút bù giờ, tiền đạo người Thụy Điển hoàn tất cú đúp sau pha phản công mẫu mực, với dấu ấn lớn từ tốc độ và đường chuyền của Gabriel Martinelli. Gyokeres đang đạt phong độ cao khi góp công vào 6 bàn thắng trong 6 lần ra sân gần nhất.