Chuyện gì đang xảy ra với De Ligt

HLV Michael Carrick vừa cập nhật tình hình chấn thương của trung vệ Matthijs de Ligt trong buổi họp báo trước trận gặp Crystal Palace tại Old Trafford vào ngày 1/3.

De Ligt chưa hẹn ngày trở lại thi đấu.

De Ligt chưa thi đấu kể từ cuối tháng 11/2025, sau khi dính chấn thương lưng trong chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace. Thời điểm đó, cựu HLV Ruben Amorim từng cho rằng vấn đề chỉ là “một chấn thương nhỏ” và lạc quan dự đoán anh có thể trở lại ở trận gặp Wolves ngày 8/12.

Tuy nhiên, thực tế diễn biến phức tạp hơn nhiều khi trung vệ người Hà Lan chưa một lần góp mặt trong danh sách thi đấu kể từ đó. Trong buổi họp báo hôm 27/2, HLV Carrick thừa nhận quá trình hồi phục của De Ligt diễn ra chậm hơn dự kiến.

“Cậu ấy gặp vấn đề ở lưng và tiến triển hơi chậm. Chúng tôi đang xử lý từng bước. Matthijs đang hồi phục đúng hướng nhưng vẫn cần thêm thời gian. Với dạng chấn thương này, rất khó xác định mốc trở lại cụ thể, song tình hình của cậu ấy chắc chắn đang cải thiện”, HLV Carrick cho biết.

Trước khi dính chấn thương, De Ligt thi đấu trọn 1.170 phút tại Premier League mùa này. Cựu trung vệ Bayern Munich là lựa chọn gần như mặc định nơi trung tâm hàng thủ 3 người của HLV Amorim. Chuỗi trận ấy dừng lại đột ngột và đến nay vẫn chưa thể nối tiếp.

Trong thời gian De Ligt vắng mặt, MU thay đổi cả trên băng ghế huấn luyện lẫn hệ thống thi đấu. Đội bóng hiện ưu tiên sơ đồ hai trung vệ, điều đó khiến cuộc cạnh tranh trở nên rõ ràng và khốc liệt hơn.

Bên cạnh De Ligt, MU còn thiếu Lisandro Martinez, Mason Mount và Patrick Dorgu cho trận gặp Palace sắp tới. Trong đó, Mount được dự đoán sẽ là người trở lại sân cỏ sớm nhất.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.